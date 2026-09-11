Los nuevos fichajes del Barça ya marcan diferencias al ritmo del 'mago' Alabart

Tres semanas y media después de iniciar la pretemporada, el Barça derrotó este jueves por 6-1 al Ametller Origen CP Vilafranca en un amistoso muy útil disputado a puerta cerrada en el Palau. Fue el último test para los de Ricard Ares antes del primer duelo oficial del curso, en el que serán locales el próximo 27 de septiembre ante el Aitex Pas Alcoi en la Lliga Catalana.

Barça - Ametller Origen CP Vilafranca (hockey patines, amistoso), 10/09/2026 AMISTOSO BAR 6 1 VIL Alineaciones BARÇA, 6 (3+3): Arnau Martínez (p.), Ignacio Alabart (3), Davide Gavioli, Nico Ojeda (2), Martí Casas (1) -cinco inicial-, Carles Grau (p.s.), Xavi Barroso, Sergi Aragonès, Albert Molera y Max Martos. AMETLLET ORIGEN CP VILAFRANCA, 1 (0+1): Pol Castro (p.), Arnau Ribas, Mathias Arnaez, Roger Montserrat (1), Marc Vázquez -cinco inicial-, Edu Jurado (p.s.), Aleix Ordóñez, Roger Martí, Iago Vázquez, Lluc Escribano y Marcel Escribano.

El capitán Ignacio Alabart fue la estrella con tres goles en una nueva muestra de que debe ser el verdadero líder de un equipo muy renovado, con cuatro fichajes que ya empiezan a marcar diferencias. De hecho, el argentino Nico Ojeda firmó un 'doblete' y Martí Soler cerró el marcador en un duelo en el que también participaron el meta Arnau Martínez y el italiano Davide Gavioli.

El amistoso supuso un nuevo paso adelante para los azulgranas tras la conquista del 'Torneo Cadí' con una victoria por 3-1 contra el PONS Lleida de la OK Liga, un empate frente al sorprendente anfitrión CHPA Cadí de Plata (3-3) y un triunfo por 3-2 frente al citado primer rival en la inminente Lliga Catalana, el Alcoi.

Ignacio Alabart es una figura mundial del hockey rodado / FCB

El cuadro del Alt Penedès fue segundo el curso pasado en el Grupo Sur de Plata con 41 puntos, por detrás del filial del un Igualada cuyo primer equipo alzó el título de la OK Liga. Tras una largo pelea que casi acabó en los juzgados, los villafranquinos se jugaron el ascenso a ida y vuelta ante el Martinelia Manlleu y ganaron los dos partidos: fuera por 2-3 y en casa por 6-4.

El partido empezó con mucho ritmo por parte de los azulgranas y con dos 'dianas' de Alabart en los dos primeros minutos, el primero en una diagonal y el segundo con un disparo seco desde fuera del área. Pese a esa clara ventaja, el equipo que dirige Ricard Ares lo siguieron intentando y Martí Casas demostró que quiere tener protagonismo con dos lanzamientos al hierro.

Antes del descanso, el argentino Nico Ojeda demostró con el 3-0 que todo lo que ha peleado en Lleida para conseguir recalar definitivamente en un Barça que lo tuvo cedido en la Terra Ferma va a tener su recompensa esta temporada. Buena primera parte, con un claro dominio y sin demasiadas llegadas peligrosas por parte del Ametller Origen CP Vilafranca.

Los locales siguieron a la carga en la reanudación y Ojeda completó su primer doblete con la camiseta azulgrana al transformar con calidad un penalti, a lo que respondió el Vilafranca con un tanto de Roger Montserrat. Lejos de conformarse, los barceloneses dieron otro paso adelante.

El Barça respondió al tanto visitante con sendas transiciones ofensivas que permitieron a Ignacio Alabart completar su 'hat trick' y Martí Casas (ex del Reus Deportiu) cerrar el partido con el 6-1 ante un rival al que se enfrentará en la tercera jornada de la OK Liga.