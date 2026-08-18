El 'nuevo' Barça de hockey se pone a punto en Encamp

Tras las pruebas médicas y el viaje en autobús hacia tierras andorranas, el Barça de hockey sobre patines sigue adelante con su pretemporada en Encamp con el doble objetivo de ir cargando las baterías de cara a un curso muy exigente y, al mismo tiempo, ir aclimatando a los cuatro fichajes a la filosofía del equipo y del grupo.

El equipo ha vivido un intenso martes, con un trabajo de carrera continua por el 'Camí de Pardines' que resulta especialmente duro en estos primeros días después del descanso veraniego con el espectacular Llac d'Engolasters como meta y con el premio de un relajante baño en ese paraje natural, uno de los tantos pequeños paraísos que esconde el Principat.

El técnico Ricard Ares también está aprovechando al máximo las sesiones de pista y este martes el equipo ha tenido la visita de un grupo de chavales, con los que han departido durante un rato largo, mostrándoles los patines y las protecciones. Además, les han regalado diversos objetos y se han hecho una foto colectiva.

Martí Casas, con los jóvenes e inquietos aficionados / FCB

El día también ha servido para celebrar el 31 cumpleaños de uno de los cuatro fichajes para la temporada en la 'revolución' más importante de los últimos tiempos. Se trata del atacante Martí Casas, quien llega al Barça después de tres temporadas marcando diferencias y maravillando con su talento en el Reus Deportiu.

El mataronés es un viejo deseo de la sección y ahora llega con el objetivo común de elevar el ritmo de juego. Junto a él, el Barça ha incorporado al delantero italiano Davide Gavioli (Hockey Trissino), al medio argentino Nico Ojeda después de una campaña como cedido en Lleida y del meta Arnau Martínez, que llega tras jugar la pasada campaña a préstamo en un histórico Igualada Rigat que alzó la OK Liga.

Este miércoles el equipo llevará a cabo un entrenamiento abierto al público y se confía en que hagan acto de presencia muchos de los jóvenes que han vivido este martes una jornada muy especial. Será en el Complex Esportiu d'Encamp a las 17.30 horas y el renovado Sergi Aragonès (hasta 2029) promete diversión y entretenimiento.

El Barça seguirá entrenándose estos días en Encamp antes de regresar a Barcelona y continuar con el trabajo durante la semana que viene con vistas al primer compromiso de la pretemporada. Será el Torneo Cadí en la Seu d'Urgell, con tres partidos en tres días: el viernes 4 de septiembre contra el Pons Lleida (19.00 horas), el sábado frente al Cadí CHPA (18.45 h) y el domingo ante el Aitex PAS Alcoi (14.00 h).

El primer partido oficial ya tiene rival, pero aún se desconoce la fecha exacta. Será en torno al 24 de septiembre en el Palau otra vez contra el conjunto alcoyano en la primera jornada de la Lliga Catalana, competición que será el primer objetivo azulgrana del curso. Por cierto, que el campeón de las dos últimas ediciones es el Calafell La Menorquina, con el exseleccionador español Guillem Cabestany en el banquillo.