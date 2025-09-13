El nuevo Barça de Ares busca su primer título

Barça y Calafell La Menorquina se miden este domingo por el título de la Lliga Catalana (12.15 horas), el primero de la temporada, con un duelo de alto nivel en el Pavelló Onze de Setembre de Lleida. Los azulgranas han realizado un torneo de menos a más y tras imponerse de forma clara al Igualada (4-1) El Calafell, vigente campeón, superó al Reus en un disputado derbi tarraconense (2-3).

Los azulgranas buscan en la Lliga Catalana el primer título del curso, una corona para estrenar la nueva etapa con Ricardo Ares en el banquillo y recuperar un título que se le resiste desde la 21/22. De hecho, el curso pasado, el Barça no llegó a disputar la Final 4 tras quedar apeado en la fase de grupos y una victoria supondría un buen inicio para esta nueva era. "Estoy contento por disputar la final. Era uno de los primeros objetivos y es una oportunidad fantástica para finalizar la pretemporada con un título", comentó el técnico azulgrana en la previa del partido.

Rival complicado

No será tarea fácil ante un conjunto "muy bien trabajado, con alternativas tácticas en ataque y en defensa", aunque Ares aseguró que "nos prepararemos de la mejor forma para crear mucho peligro y llevarnos la final". Marc Grau, autor del primer gol en la semifinal, se expresó en la misma línea que su entrenador, avanzando que "tendremos un rival muy difícil por delante, que nos pondrán las cosas muy complicadas pero queremos ganar el primer título de la temporada".

Ante el Igualada, el Barça presentó un bloque sólido y ya con los tres internacionales, Sergi Llorca, Sergi Aragonès y Eloi Cervera, incorporados al equipo después de disputar el Europeo con España. El duelo ante el Calafell será una buena oportunidad para seguir engrasando las piezas del equipo con vistas al incio de curso, con un rival que llega reforzado con Martí Serra en la portería, Joan Pujalte y Biel Pujadas.