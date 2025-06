Matías Pascual dice adiós al Barça

El Barça ha comunicado esta mañana que Matías Pascual abandonará el club el 30 de junio. El '4' argentino, que llegó con 23 años en la temporada 2013/14, ha disputado 265 partidos vistiendo los colores azulgranas en los que tuvo la oportunidad de marcar un total de 141 goles.

El jugador todavía puede sumar un título más a sus ya 37 trofeos conseguidos, el de la OK Liga 2024/25. En el comunicado de despedida, el club le ha mostrado su agradecimiento por su dedicación y profesionalidad durante las 12 temporadas que ha estado en el Barça y le desea muchos éxitos en el futuro.

Pascual, toda una leyenda en el Palau Blaugrana, se pronunció en sus redes sociales diciendo: "No ha recibido ninguna propuesta de renovación tras 12 años defendiendo la camiseta del club". Además, también añade que: "No ha sido una salida sencilla para él" y que "las despedidas no son siempre como uno imagina", haciendo referencia a que cierra una de las etapas más importantes de su vida como jugador del Barça de hockey.

Noticias relacionadas Ricardo Ares apunta al banquillo del Barça

Matías Pascual tuvo una lesión complicada en el Mundial de 2022 celebrado en San Juan. Al argentino se le intervino por las secuelas de una fractura de tibia y peroné de la pierna derecha que sufrió durante el campeonato del mundo fruto de una caída involuntaria. Tras ser operado con éxito, pudo volver a reincorporarse al primer equipo cinco meses después de su intervención, tras haber estado casi dos años fuera de la pista, a causa de este incidente en las semifinales contra Italia.