Marc Grau es baja y tendrá que pasar por quirófano

El jugador del primer de hockey patines del FC Barcelona, Marc Grau, sufrió una fractura en el dedo meñique de la mano derecha durante el transcurso del Mundial de Clubs, torneo en el que el Barça participó recientemente.

A raíz de esta lesión, el delantero azulgrana no podrá disputar el próximo encuentro de la OK Liga que enfrentará al Innoaesthetics Sant Just con el Barça este domingo.

El club ha informado que el jugador pasará por el quirófano la próxima semana para corregir la fractura, en una intervención que se llevará a cabo bajo la supervisión de los servicios médicos del FC Barcelona.

Una vez realizada la operación, el club emitirá un nuevo parte médico en el que se detallará el tiempo estimado de baja y los pasos a seguir en su recuperación.

La baja de Grau supone un contratiempo importante para el equipo dirigido por Ricard Ares, que afronta el inicio de la temporada con altas expectativas tras un buen rendimiento en el torneo internacional. Antes de la lesión, el jugador había mostrado un excelente nivel, consolidándose como una pieza clave en el esquema ofensivo azulgrana.