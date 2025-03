Malas noticias para el Barça tras el 'milagro' del lunes

Al Barça de hockey patines parece haberlo mirado un tuerto esta temporada. A la decepcionante eliminación en la fase de grupos de la Champions y a la lamentable derrota en cuartos de final de la Copa del Rey se siguen uniendo un continuo goteo de bajas por problemas físicos que lastran el trabajo de David Cáceres.

El equipo aún se relamía con la milagrosa victoria del lunes frente al Parlem Calafell (3-2) en un partido que perdía por 0-2 a cinco minutos del final. Sin embargo, tres goles del argentino Matías Pascual voltearon el marcador casi sobre la bocina (el tercero llegó a tres segundos del final).

Sin embargo, las buenas noticias no tienen continuidad en un conjunto barcelonista que sigue maravillando en la OK Liga con 64 puntos de 66 posibles, hasta el punto de que ya tiene asegurada matemáticamente la condición de campeón de la fase regular a falta de cuatro jornadas.

El Barça había optado por un tratamiento conservador con las molestias en la zona de la cadera que están complicando mucho la vida a uno de los grandes líderes del equipo, Ignacio Alabart. El gallego es un 'jugador total' que deberá echarse el equipo a sus espaldas. Tiempo al tiempo. Lo acabará logrando.

El club ha confirmado este miércoles que el ex del Liceo no ha mejorado lo suficiente y se opta por alargar el tiempo de baja "entre cuatro y seis semanas" con el objetivo de que llegue "en óptimas condiciones" a la competición con los play-off de la OK Liga como gran objetivo.

Alabart no está aún recuperado / VALENTÍ ENRICH

Y es que el Barça está prácticamente obligado a conquistar el título para no cerrar con suspenso la primera temporada de David Cáceres en el banquillo, un fichaje tortuoso que llevó el sello personal del responsable Gaby Cairo cuando ya había un acuerdo verbal con otro entrenador.

Alabart se perderá con seguridad tres de los cuatro partidos que restan de la fase regular, empezando por el del domingo en la pista del Noia Freixenet con cuentas pendientes. Tampoco estará ne el Palau frente al CH Caldes Recam Làser, en la pista del Digit Tecnic CPV Capital del Vi y posiblemente tampoco el primer fin de semana de mayo en Barcelona contra el Reus Deportiu Virginias, otro de los 'verdugos' en la Champions.

Por cierto, que este jueves se disputa la ida de los cuartos de final de la WSE Champions League con tres equipos españoles en liza: Deportivo Liceo - OC Barcelos (20.00 horas), Hockey trissino - CE Noia Freixenet (20.30 h), reus Deportiu Virginias - SL Benfica (20.45 h) y FC Porto Fidelidade - UD Oliveirense (21.00 h).