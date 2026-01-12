El liderato, sobre la mesa en el Palau

El Barça de Ricard Ares, tras la contundente goleada en Champions ante el St. Omer (6-1), vuelve a ponerse este lunes (20.00 horas) el traje de liga para afrontar la decimocuarta jornada de la OK Liga contra el Igualada Rigat, tercer clasificado con los mismos puntos que los azulgrana (34). El duelo será por tanto clave para deshacerse de un rival directo y recuperar el liderato que ostenta virtualmente el Liceo con 35 unidades en su casillero, tras su victoria contra el Shum Frit Ravich.

El duelo en el Palau marcará el inicio de la segunda vuelta para los azulgranas y será clave para arrancar de la mejor manera esta nueva fase de la competición doméstica. Para Ricard Ares, el duelo ante uno de los rivales más en forma de la primera vuelta, pone sobre la mesa "tres puntos primordiales tal y como está la clasificación. Máxima actitud, preparación y concentración para sacar adelante el partido y mantener el liderato". Para Sergi Aragonès, el choque "llega en un momento que es importante para empezar a desmarcarse", teniendo el cuenta que el ganador será líder en solitario.

El Igualada se presenta en el Palau tras caer derrotado el pasado jueves en la cuarta jornada de la WSE Champions ante el Reus (4-3). Una derrota que los sitúa en la quinta posición, con tres puntos, solo por delante del St. Omer.

Números de líder

El Barça cerró la primera vuelta como líder con un balance de 11 victorias, un empate y una única derrota, cosechada en la cuarta jornada, precisamente contra el Liceo, justo después del Mundial de Clubes disputado en Argentina. Más allá de ese tropiezo, los de Ricard Ares han cosechado números de campeón, siendo el equipo más goleador, con 60 goles a favor, una media de 4,6 por partido. Un balance en gran parte conseguido por Xavi Barroso, Ferran Font y Pablo Álvarez, que encabezan la lista de goleadores con 10 tantos cada uno.

Pablo Álvarez y Ferran Font celebran un gol / DANI BARBEITO

Por otro lado, el Barça es el conjunto menos goleado de la primera vuelta, con 24 tantos encajados, dejando la portería a 0 hasta en tres ocasiones, más que ningún otro equipo hasta el momento. El Igualada, por su parte, atesora un balance de 52 goles a favor y 25 en contra, pero con el average favorable a los azulgrana tras el 1-4 del partido en Les Comes que abrió la temporada. Roger Bars, también con diez goles, es el máximo anotador de los arlequinados.

Para este partido, Ricard Ares cuenta con toda la plantilla disponible con la única duda de Pablo Álvarez. El argentino se ha perdido los dos últimos partidos por una sobrecarga muscular y su incorporación a la lista se decidirá antes del encuentro.