El Liceo se toma la revancha en el estreno de Ares en el Palau

El Barça sumó la primera derrota de la temporada en la Ok Liga al caer ante el Liceo (3 -5) en el que fue el debut en casa de Ricard Ares como técnico azulgrana. Con seis partidos en apenas nueve días, viaje a Argentina incluido, los locales acusaron la carga y se vieron sorprendidos por el combinado gallego pese al intento de remontada que llegó demasiado tarde.

Barça - Liceo (OK Liga, 14-05-2025) Ok Liga BAR 3 5 LIC Alineaciones Barça Sergi Fernández, Ferran Font, Xavi Barroso, Sergi Llorca y Sergi Aragonès - cinco inicial - Carles Grau (PS), Biel Nadal, Nacho Alabart, Pablo Álvarez y Eloi Cervera. Liceo Blai Roca, César Carballeira, Dava Torres, Nuno Paiva, Antonio Pérez - cinco inicial - Nil Cervera, Arnau Xaus, Jacobo Copa, Bruno Saavedra, Martín Rodríguez (PS).

Catalanes y gallegos estrenaron la temporada liguera en el Palau en un duelo que, casualmente, también fue el último en el feudo barcelonés de la temporada pasada, en las semifinales del play-off de la OK Liga que acabó ganando el Barça. Ambos conjuntos se vieron también las caras en el inicio de este curso, en las semis de de la Supercopa de España con victoria para los de Ares, y esta vez, a la tercera fue la vencida para los de Juan Copa, que se tomaron su revancha particular imponiéndose en el inicio liguero.

CAT, en la previa del encuentro / Leo Gerzon

Este martes, el Clásico del hockey nacional, el número 189 de la historia (además de 7 amistosos) tenía como escenario la cuarta jornada de la OK Liga, un duelo al que los azulgranas llegaban en la tercera plaza con partido menos por la disputa del Mundial de Clubes, con los gallegos situados en la segunda posición. Haciendo honor a la entidad del encuentro, el partido arrancó intenso con un primera aviso de Ferran Font en los primeros compases.

Pero los gallegos se habían presentado en el feudo azulgrana con la lección aprendida y tras un par de buenas intervenciones de Sergi Fernández y 13 minutos de juego, consiguieron el objetivo. Primero, con un tanto de Bruno Saavadedra, que fue corroborado poco después con un trallazo lejano de Nuno Paiva que sorprendió al guardameta del Barça.

Sergi Fernández, en una acción del partido / Leo Gerzon

Los azulgranas apretaron en los últimos minutos y dispusieron de un par de ocasiones que Blai Roca se encargó de desbaratar para que el duelo llegara al descanso con ventaja visitante.

Golpe de gracia

El paso por vestuarios no produjo cambios en el juego de un Barça al que le estaba costando encontrar su ritmo. Una situación que aprovechó el Liceo para asestar un nuevo golpe. Esta vez fue César Carballeira el autor de un disparo lejano que acabó al fondo de la red. Poco después Bruno Saavedra veía la primera azul del partido por una acción sobre Eloi Cervera que, a tenor del nuevo reglamento, no fue castigada con un lanzamiento de falta directa.

La ocasión azulgrana llegó con una recuperación de Sergi Fernández. Alabart se encargó de conducir la bola y asistir a un Pablo Álvarez que, bien situado a la derecha del portero, no falló para abrir la cuenta azulgrana.

Tras esa diana, el Barça intentó imprimir velocidad al juego pero el combinado de Juan Copa respondió de la misma manera dando paso a unos minutos finales de ida y vuelta, sin dominador claro. En ese contexto de descontrol, fue el Liceo el que tuvo la suerte de cara para ampliar su renta con un nuevo tanto de Bruno Saavedra que sentenciaba ya el partido. Aun pudo ser mayor la cuenta gallega pero Sergi Fernández evitó el quinto parando un lanzamiento de falta directa lanzado por César Carballeira.

Más acierto tuvo el Barça cuando a cinco minutos para el final tuvo una oportunidad en forma de penalti. Xavi Barroso no falló ante Blai Roca con un disparo directo y bien dirigido, inalcanzable para el meta del Liceo. Crecido, el conjunto de Ricard Ares arrancó su ofensiva y puso contra las cuerdas a su rival con el tercero, obra de Aragonès, a dos para el final. Los azulgranas echaron el resto entonces, arriesgando con un 4 contra 5 que no tuvo éxito y propició el quinto gallego, de César Carballeira.