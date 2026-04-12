El Liceo no falló y al Barça le duró el liderato siete horas

Cuando más difíciles estaban las cosas con siete puntos de desventaja, el Barça se conjuró para agotar las opciones de terminar primero la fase regular de la OK Liga y tener ventaja de pista en todas las eliminatorias por un título que conquistó el año pasado con enorme autoridad.

HC Liceo - CH Caldes Recam Làser (hockey patines, OK Liga), 12/04/2026 OK LIGA LIC 3 0 BAR Alineaciones HC LICEO, 3 (0+3): Blai Roca (p.), 'Dava' Torres (1), Nuni Soares, Arnau Xaux (1, f.d.), César Carballeira -cinco inicial-, Nil Cervera (1), Bruno Saavedra, Francisco Torres y Jacobo Copa. CH CALDES RECAM LÀSER, 0 Jesús Fernández (p.), Humberto Mendes, Marcos Blanqué, Marc Zanon, Adrià Ballart -cinco inicial-, Pau Cardona, Gerard Rovira, Lluc Vila y Arnau Serra.

Sin embargo, esa solvencia no permitió conservar el puesto a un David Cáceres que pagó los 'pecados' europeos del equipo (fuera de los cuartos de final en la WSE Champions League). Ahora, con Ricard Ares el equipo acabará segundo la fase de grupos y podría medirse a los coruñeses en la penúltima ronda.

Volviendo a la competición doméstica, los empates liceístas ante el Igualada Rigat en Riazor (3-3) y en la visita al Reus Deportiu Brasilia (3-3) más la derrota en la pista del CP Voltregà Stern Motor (4-2) alimentaron las ilusiones de un conjunto azulgrana que dio un paso atrás hace dos jornadas en el Palau ante el PONS Lleida (4-4).

El Barça abrió esta penúltima jornada el sábado a las 12 de la mañana en el Palau frente al SHUM Frit Ravich y cumplió los pronósticos con una victoria sin alardes por 2-0, con tantos de Sergi Aragonès tras una preciosa puerta atrás y del veterano Pablo Álvarez, quien parece estar en racha.

Por tanto, el conjunto barcelonista se situó al frente de la OK Liga por primera vez en 2026 con 54 puntos, uno más que el Liceo y cuatro más que el Igualada (visita este domingo al Noia Freixenet). Sin embargo, los de Juan Copa recibían a las siete de la tarde al CH Caldes y no fallaron.

Con tan solo dos títulos en los últimos 32 años (2013 y 2022), el Liceo parece decidido a ampliar estos discretísimos números esta temporada y resurgió para imponerse por 3-0 a los de Caldes de Montbui con tanto del capitán 'Dava' Torres, de Arnau Xaus y de Nil Cervera, hermano mayor del azulgrana Eloi Cervera.

El cuadro gallego tiene dos puntos de renta sobre el Barça / HC LICEO

Pese a ser el máximo realizador de la competición con 102 goles y el menos goleado con 49 (los mismos que el Igualada), el Barça no depende de sí mismo para acabar primero en la liga regular y debe ganar sus dos partidos y esperar dos empates del Liceo en las dos últimas jornadas o una derrota.

El equipo de Ricard Ares visitará el sábado 25 de abril al Cerdanyola en horario unificado a las 19.15 horas y el conjunto gallego visitará al PONS Lleida, mientras que acabará la liga regular el 1 de mayo en el Palau ante el Rivas y los liceístas recibirán al PAS Alcoi también a las siete y cuarto de la tarde. Después vendrán los play-offs.