El Liceo asesta el golpe de gracia a la semana fatídica del Barça

El Barça cerró en Riazor una semana para olvidar con una derrota ante el Liceo que deja al conjunto gallego más líder de la OKLiga. Un solitario gol de Bruno Saavedra en los minutos finales decantó un duelo aburrido en el que ambos contendientes se manejaron con demasiada cautela. Con este resultado, el combinado de Ricard Ares recibió la tercera derrota de la temporada en liga, la segunda de la semana tras caer ante el Porto en Champions, y se mantiene segundo a seis puntos ya del líder en la competición doméstica. El triunfo del Liceo deja además el 'gol average' más a favor de los coruñeses, que ya se impusieron en la primera vuelta en el Palau (3-5).

Con mucho respeto y mucho en juego sobre el parquet de Riazor, Liceo y Barça plantearon una primera mitad controlada, sin correr riesgos y en la que las ocasiones claras fueron prácticamente inéditas. Y eso que el partido arrancó eléctrico, con una primera tentativa de Ferran Font que se encargó de despejar Blai Roca. El conjunto de Juan Copa, por su parte, tardó casí diez minutos en encontrar el camino aunque César Carballeira tampoco pudo culminar una buena acción de peligro de los suyos.

Las posesiones eran cortas, con muchas faltas por ambas partes, aunque ese ritmo se fue diluyendo con el paso de los minutos para dar paso a un escenario más calmado, casi aburrido, sin ataques decisivos. Un escenario en el que Ricard Ares dio entrada al joven Àlex Ortigosa un habitual en las convocatorias desde la temporada pasada, que tuvo sus minutos en un partido en el que no pudo estar Sergi Aragonès, baja de última hora por una lesión en el adductor.

El guion apenas cambió en la segunda mitad que arrancó con ese 0-0 inicial y en el que tampoco hubo grandes ocasiones más allá de una aproximación de Sergi Llorca en los primeros compases.

Jarro de agua fría

Con cada vez menos margen de tiempo, Liceo y Barça parecieron dar por bueno el empate. Un resultado que servía a los gallegos para mantener el liderato y a los azulgranas para seguir sumando en un mes cargado de partidos y con otro duelo complicado en el horizonte como la visita del Reus el próximo domingo.

Pero en el hockey todo puede cambiar en unos pocos segundos y cuando el duelo parecía ya sentenciado el combinado de Copa se sacó de la chistera una jugada rápida que culminó Bruno Saavedra a menos de tres minutos para el final. Una diana que despertó al público y que desencadenó un final de infarto. Todos los ingredientes que habían faltado durante el resto del encuentro.