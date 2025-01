Jornadas clave para el futuro europeo del Barça

El Barça superó este jueves su primer 'match ball' en la WSE Champions con una contundente victoria contra el que era al inicio de la jornada el líder del grupo, el Noia Freixenet (6-1). Una actuación brillante de Nacho Alabart, que firmó además tres de los goles, supuso para los azulgranas la segunda victoria del curso en la competición europea y espantó, por el momento, los fantasmas.

Los de David Cáceres llegaban con la obligación de ganar para no descolgarse en la tabla y no fallaron en el primer partido del año. Los puntos le permitieron abandonar la penúltima casilla de la tabla, superando al Porto, un rival que será clave para el devenir del Barça en la competición. Los azulgranas, después de disputar el 'Clàssic' de la OK Liga este domingo, visitarán la pista del Noia el jueves 16. El siguiente duelo continental será en el Palau, el 30 de enero contra el conjunto luso.

Los azulgranas, cuartos en la tabla con siete puntos, no pueden permitirse más tropiezos y necesitan sumar todos los puntos posibles para clasificarse para los cuartos de final. Con el Noia bien situado en la parte alta, será especialmente claves el choque contra el Porto, rival directo en esa parte baja de la clasificación.

Nuevo formato

Con el nuevo formato de la WSE Champions que ha entrado en vigor esta temporada, solo los cuatro primeros de cada uno de los dos grupos accederán a la siguiente ronda. Descartando de la pelea al St. Omer francés, que aún no ha estrenado su casillero de victorias, la pelea por esa cuarta plaza en juego en el Grupo 1 parece estar reservada para Barça y Porto, cuando quedan cinco jornadas por disputarse de esta primera fase. El Reus, tercer clasificado con nueves puntos, podría ser el tercero en discordia. Los de Jordi Garcia superaron al Porto esta jornada (5-2) pero tienen por delante la vuelta de ese encuentro en Portugal, así como la visita del Barcelos, el otro conjunto portugués del grupo.

Dominadores en la OK Liga con 12 victorias en 12 jornadas, en la sección no esconden que el gran objetivo del curso es la Champions. "Queremos volver a ser importantes en Europa y necesitaremos el apoyo de la afición", comentaba el directivo de la sección, Gaby Cairo, en declaraciones a 'Barça One' antes de Navidad. Los dos próximos enfrentamientos serán vitales para soñar en ese objetivo.