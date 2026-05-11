Indignación azulgrana con la actuación arbitral en Coimbra

El Barça cayó con honores este domingo en la final de la WSE Champions ante un Porto que sacó provecho de los pequeños detalles para cerrar la victoria. El conjunto luso disfrutó de la condición de local en un duelo disputado en el pabellón Dr. Mário Mexia de Coimbra, abarrotado de aficionados portugueses que animaron de forma constante al único equipo del país presente en la batalla por el título.

Precisamente los azulgranas se ocuparon de eliminar hasta dos de los portugueses en su camino a la final, primero al Sporting en cuarto y luego al todopoderoso Benfica de Pau Bargalló y Joao Rodrigues en las semifinales. En el partido final, el conjunto que dirige Ricard Ares se vio superado en los minutos iniciales en los que el Porto hizo buenas las superioridades para hacer un 2-0 que ponía cuesta arriba el partido para los azulgranas.

Tampoco ayudó la actuación arbitral representada en los italianos Joseph Silecchia y Francesco Stallone. Ante la presión del público, la dupla evitó cualquier enfrentamiento y resolvió prácticamente todas las acciones dudosas en favor del Porto. Llamativa fue la actitud de uno de ellos que incluso llegó a hacer un gesto de resignación cuando por enésima vez tuvo que ir a revisar una acción en el VAR.

Sergi Fernández se abraza con Pablo Álvarez tras la final / FCB

Entre los más enfadados con el criterio arbitral estuvo el guardameta azulgrana Sergi Fernández. Durante el partido se le pudo ver claramente contrariado cuando los colegiados le obligaron a salir de pista al haber pedido asistencia médica y rechazarla segundos después.

El veterano portero del Barça, que dejará la disciplina del club a final de esta temporada, se mostró muy crítico en las declaraciones post partido.

"Siempre que jugamos una Champions aquí en Portugal pasa algo, siempre pasa algo. Yo estoy a punto de retirarme, tengo los huevos muy pelados y estoy cansado", afirmó contundente.

Rotundo se expresó el mallorquín al que le abala no solo la experiencia, sino también el conocimiento. "Soy árbitro, me he sacado el título este año y a mi me daría vergüenza el arbtiraje que han hecho, no lo entiendo", aseguró.

Para ilustrar sus palabras, Sergi Fernández recurrió a varios ejemplos. "Hace tres o cuatro años fue la agresión en la espalda a Joao (Rodrigues) que no la vieron, este año ya con el VAR mirando lo que querían, con azules por aquí y por allá...", explicó resignado. "Es una lástima porque es un deporte muy bonito pero poca cosa podremos hacer", zanjó al respecto.

Más comedido se mostró el técnico Ricard Ares. "Ahora mismo me cuesta mucho valorar las decisiones aunque sí que tengo la sensación de que en varios momentos hemos salido perjudicados o que a nosotros era a la mínima pero nos tenemos que centrar en lo que controlamos. Los árbitros y el VAR y todas estas cosas complican la situación pero tenemos que concentrarnos en lo nuestro", indicó.

Cerrado el capítulo de Champions, los azulgranas se centrarán ahora en la OKLiga. El play-off por el título arrancará el próximo 16 de mayo con el primer duelo de la serie de cuartos contra el Noia.