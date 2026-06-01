El Igualada impone su ley y deja al Barça sin el factor pista

El Igualada compró una vida extra en la eliminatoria de semifinales del play-off de la OK Liga con una victoria en el Palau en el segundo partido de la serie. El Barça, que se había impuesto en el primer partido con un Alabart inspirado (4-1), se encontró con un rival convencido, con las ideas claras que fue más efectivo.

Barça - Igualada RIgat (01-06-2026, Segundo partido semifinales OK Liga) Ok Liga BAR 1 3 IHC Alineaciones Barça Carles Grau, Alabart, Ferran Font, Xavi Barroso, Marc Grau - cinco inicial - Pablo Álvarez, Sergi Llorca, Sergi Aragonès y Eloi Cervera. Igualada Rigat Arnau Martínez, Marc Carol, Miguel Cañadas, Joan Ruano, Biel Llanes - cinco inicial - Matías Pascual, Marc González, Alex Cardil y Roger Bars.

Con esta victoria, estas semifinales al mejor de cinco partidos se traslada a Les Comes, donde el combinado de Marc Muntané disfrutará de los dos siguientes choques en casa, antes de regresar al Palau si fuera necesario el quinto.

Después de dos ocasiones falladas, a la tercera fue la vencida para el Igualada. Después de una azul a Ferran Font, Marc González abría el marcador pero la alegría duraba apenas unos segundos y los colegiados anulaban el tanto al considerar que la bola había tocado en el patín del jugador.

Primer aviso

Aún en superioridad, un trallazo de Biel Llanes desde lejos rebotó en Carles Grau y el rechace cayó en el stick de Marc González que no desaprovechó la ocasión y esta vez el gol subió al marcador.

La acción no desvió de su objetivo al combinado de Ricard Ares, que mantuvo el dominio e impuso su ritmo rápido al partido. Como en el primer partido de la serie, el Barça optó por un juego machacón, de insistencia, pero se topó con una ordenada y activa defensa igualadina. Una combinación que dio paso a varias ocasiones por ambas partes pero sin goles para llegar al descanso con ese 0-1 en el luminoso.

La intensidad se mantuvo tras el paso por vestuarios y creció con la primera ocasión, un trallazo de Ruano que pegó en el palo tras apenas tres minutos de juego. Poco después era Alabart el que enviaba otra bola al poste para subir aún más los decibelios.

La ley del ex

Con el paso de los minutos esa intensidad inicial fue bajando, aunque no las ocasiones. Tuvo varias el conjunto de Marc Muntané y la insistencia tuvo premio. El exazulgrana Matías Pascual, en una jugada personal, robó la bola en el área azulgrana, cruzó la pista, la levantó y batió a Carles Grau.

La ocasión llegó para el Barça a pelota parada tras la décima falta del Igualada. Ferran Font no falló al lanzamiento con una finta y un toque sutil que engañó a Arnau Martínez.

Con este nuevo golpe de efecto al Igualada solo le quedaba aguantar, mientras el Barça apretaba en busca de igualar de nuevo el partido a la vez que controlaba el número de faltas.

Pero la décima llegó y Biel Llanes no falló para batir a Carles Grau y anotar su cuarto gol en este play-off. En los segundos finales el Barça se la jugó con un 5 contra 4 aunque no fue suficiente para recortar distancias y los arlequinados pudieron certificar la victoria y poner el 1-1 en el marcador de la serie.

El siguiente partido será ya en Les Comes de Igualada, este viernes 5 de junio a las 19.00 horas.