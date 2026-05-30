Ignacio Alabart lidera a un Barça que arranca las 'semis' con victoria

El Barça puso la primera piedra en su camino hacia la final con una solvente victoria ante el Igualada Rigat en el primer partido de la serie de semifinales del play-off de la OK Liga que se disputó en el Palau Blaugrana. Un duelo en el que Ignacio Alabart volvió a ser decisivo, tomando el peso del equipo y firmando los dos primeros goles que encarrilaron la victoria. Sergi Llorca y Marc Grau rubricaron el triunfo con un tanto cada uno (3-0).

Barça - Igualada (Semifinales OK Liga, 30-05-2026) Play-Off OK Liga BAR 4 1 IHC Alineaciones Barça Sergi Fernández, Xavi Barroso, Ferran Font, Ignacio Alabart, Marc Grau - cinco inicial - Carles Grau (PS), Pablo Álvarez, Sergi Llorca, Sergi Aragonès y Eloi Cervera. Igualada Rigat Arnau Martínez, Marc Carol, Miguel Cañadillas, Matías Pascual, Biel Llanes - cinco inicial - Jaume-Arnau Marqués, Marc González, Joan Ruano, Joel Roma y Àlex Cardil.

Barça e Igualada se veían las caras por séptima vez esta temporada y un pleno de victorias para los de Ares. Ambos equipos se enfrentaban tras una exigente serie de cuartos en la que disputaron los tres partidos y buscaban un inicio tranquilo y medido.

Sobre el ecuador de la primera mitad, Ricard Ares pidió un tiempo muerto para intentar desencallar la situación. El Igualada llegaba menos pero con más peligro y tocaba reconducir la situación. Tras la arenga del técnico la fotografía del partido empezó a cambiar, y poco después llegó el tanto de Ignacio Alabart. El #3 recibió una bola por la izquierda desde el stick de Barroso y con un toque sutil mandó la bola al fondo de la red.

Alabart repite

En el inicio de la segunda mitad, una acción desafortunada dejó fuera de juego a Sergi Fernández. El guardameta azulgrana sufría un golpe tras un lanzamiento de falta y debía ser sustituido. Unos minutos después, el Igualada disponía de un penalti que Matías Pascual no conseguía transformar ante Carles Grau.

Casi a renglón seguido llegaba el segundo del Barça, también de manos de Alabart tras asistencia de Marc Grau. El gallego no perdonó y envió la bola a la escuadra, inalcanzable para el meta visitante.

Aunque el Igualada no se daba por vencido, con algunas ocasiones claras, fue el Barça el que sentenció el partido. Un lanzamiento rechazado de Aragonès, le llegó a Sergi Llorca que esperaba bien situado al lado de la portería y solo tuvo que empujar al fondo de la red.

Ya con parte de los deberes hechos, el Barça buscó asegurar el encuentro y de nuevo, con un inspirado Ignacio Alabart, la cuenta aumentó. El #3 azulgrana recibió al borde del área, levantó la cabeza, esperó al momento oportuno y asistió a Marc Grau que remató a la primera.

El Igualada parecía haber bajado los brazos pero no desaprovechó la ocasión y Biel Llanes con un potente disparo lejano, hizo el del honor para los de Marc Muntané.

El Barça volverá a recibir al Igualada este lunes 1 de junio a las 19.00 horas para el segundo partido de esta serie de semifinales al mejor de cinco partidos.