La hora de Ignacio Alabart

El Barça afronta este miércoles (20.00 horas) un nuevo duelo en la OK Liga en una atípica jornada marcada por la participación de varios equipos nacionales en la WSE Cup, entre ellos el Recam Laser Caldes, rival de los azulgranas.

El conjunto que dirige Edu Candami arrancó su participación en la segunda competición europea con una victoria sobre el Noia Freixenet (5-3) en uno de los derbis catalanes de la jornada continental, por lo que llegan a la cita con menos días de preparación pero la moral alta por el buen debut en Europa.

El Barça, por su parte, ha disfrutado de prácticamente una semana completa para preparar el encuentro, después de disputar el pasado jueves el primer encuentro de la fase de grupos de la WSE Champions. El cetro continental es uno de los grandes objetivos del curso para los azulgranas y empezar con una victoria era clave para los intereses de un equipo que el curso pasado cayó eliminado en esta primera fase de la competición. Los de Ricard Ares no fallaron y firmaron una victoria en una pista complicada como la del Reus (3-5).

En el duelo continental volvió a destacar Sergi Aragonès, uno de los hombres más en forma en este inicio de temporada, con dos dianas, así como Eloi Cervera e Ignacio Alabart, quien anotó el tanto de la tranquilidad en el minuto 30, antes de que Ferran Font cerrara la cuenta con el quinto de la noche.

El jugador gallego está llamado a ser la referencia del equipo, especialmente después de la salida de nombres como Pau Bargalló o Joao Rodrigues, quienes hace dos temporadas pusieron rumbo a la liga portuguesa. La campaña pasada no acompañó al #3 azulgrana, quien se vio lastrado por varias lesiones que le impidieron ayudar al equipo en momentos clave. Sí lo hizo en el tramo final del curso, llegando en plena forma al play-off de la OK Liga donde se convirtió en máximo goleador, con 14 dianas que guiaron al Barça al título.

Motivado y recuperado

"Es difícil hablar en términos individuales cuando estamos en un deporte de equipo en el que la suma de todos tiene que ser por el bien del conjunto. El año pasado tuve una temporada complicada por las lesiones y no pude ayudar al equipo todo lo que me hubiera gustado, pero es cierto que a final de temporada fue muy bueno, pero no solo mío a nivel individual, sino también a nivel colectivo y eso se reflejó en el resultado final de la liga", explicó Alabart en declaraciones a SPORT en la previa de la Champions.

Aunque prefiere pensar en equipo, lo cierto es que Alabart es uno de los grandes puntales del equipo, todo un veterano con sus apenas 29 años y varias temporadas como azulgrana a sus espaldas. El de A Coruña llegó al Barça en 2012 para formar parte de la Masia y un año después debutó ya con el primer equipo. En la campaña 2014/15 se marchó cedido al Voltregà para continuar con su progresión y regresó en 2017 para quedarse. Desde entonces ha ido subiendo peldaños poco a poco hasta convertirse en uno de los líderes de una plantilla que aspira a todo esta temporada.

Ignacio Alabart, jugador del Barça / Valentí Enrich

"Este año estoy muy ilusionado de poder ayudar y la verdad es que me siento mejor tanto físico como a nivel mental, porque el año pasado a nivel mental me costó mucho asimilar la situación. Ahora empezamos una nueva temporada y creo que estamos poniendo los fundamentos para que sea una buena temporada", apuntó el gallego, quien suma cuatro goles en la presente liga.

A subir escalones en la tabla

El Barça afronta la octava jornada de la OK Liga como cuarto clasificado, a tres puntos del Igualada, actual líder y uno de los equipos que pudo disputar su partido de la jornada el fin de semana en el que se impuso al Shum Frit Ravich. El otro duelo disputado fue el Liceo-Reus, el duelo de la zona alta, con victoria para los gallegos que mantienen la segunda posición por delante del conjunto catalán (4-3).

Por su lado, el Caldes, pese a la victoria europea, llega con un balance gris en liga, donde es colista con apenas 4 puntos en su casillero, tras una victoria, un empate y cinco derrotas.

Para este encuentro, Ricard Ares cuenta con todos los efectivos a excepción de Marc Grau quien continúa su proceso de recuperación tras la lesión en un dedo sufrifa en el Mundial de Clubes.