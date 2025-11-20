Hockey
El Barça suma un punto en su debut europeo en el Palau
El Trissino se adelantó en dos ocasiones, pero los de Ricard Ares pudieron anotar un punto en un duelo trepidante
El Barça logró sumar un punto en su estreno en la Champions de esta temporada en el Palau, frente a un rival exigente como el Hockey Trissino, que en dos ocasiones llegó a ponerse con ventaja de dos goles. Finalmente, el equipo dirigido por Ricard Ares logró igualar el marcador gracias a los goles de Alabart, Aragonès, Llorca y Marc Grau.
El Barça sabía que no tendría un encuentro sencillo frente a un equipo muy sólido. Así lo reflejaba el marcador al descanso, con un 1-2 en contra después de que el Trissino se pusiera 0-2.
Los italianos demostraron su peligrosidad desde los primeros minutos, aunque no fue hasta el minuto 15 cuando Guilherme Silva aprovechó un error defensivo de Alabart para batir a Carles Grau con mucha calma (0-1). Poco después, tras un penalti detenido por Bruno Sgaria a Barroso, Álvaro Morais amplió la ventaja para complicar aún más el encuentro (0-2, min 20).
El Barça empata, pero el Trissino responde
El conjunto azulgrana no se rindió y buscó el gol a lo largo de todo el partido. A solo 3:17 del descanso, Alabart logró reducir distancias con un gran disparo tras una jugada individual (1-2, min 22). En la segunda parte, Sergi Aragonès convirtió otro potente lanzamiento para igualar el marcador (2-2, min 26).
El Trissino respondió de inmediato con un tanto de Jordi Méndez (2-3, min 26) y, poco después, el mismo jugador volvió a anotar, poniendo al equipo italiano con dos goles de ventaja (2-4, min 34).
Reacción azulgrana y reparto de puntos
El Barça reaccionó rápidamente, cuando Sergi Llorca desvió un remate potente de Ferran Font para acercarse en el marcador (3-4, min 36). La remontada se completó gracias a una asistencia de Barroso que Marc Grau convirtió en gol, dejando el 4-4 definitivo (min 44). A pesar de un penalti fallado por Bruno Sgaria frente a Pablo Álvarez, el marcador no se movió más, dejando un punto para cada equipo.
