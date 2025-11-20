El Barça suma un punto en su debut europeo en el Palau

El Barça logró sumar un punto en su estreno en la Champions de esta temporada en el Palau, frente a un rival exigente como el Hockey Trissino, que en dos ocasiones llegó a ponerse con ventaja de dos goles. Finalmente, el equipo dirigido por Ricard Ares logró igualar el marcador gracias a los goles de Alabart, Aragonès, Llorca y Marc Grau.

El Barça sabía que no tendría un encuentro sencillo frente a un equipo muy sólido. Así lo reflejaba el marcador al descanso, con un 1-2 en contra después de que el Trissino se pusiera 0-2.

Los italianos demostraron su peligrosidad desde los primeros minutos, aunque no fue hasta el minuto 15 cuando Guilherme Silva aprovechó un error defensivo de Alabart para batir a Carles Grau con mucha calma (0-1). Poco después, tras un penalti detenido por Bruno Sgaria a Barroso, Álvaro Morais amplió la ventaja para complicar aún más el encuentro (0-2, min 20).

El Barça empata, pero el Trissino responde

El conjunto azulgrana no se rindió y buscó el gol a lo largo de todo el partido. A solo 3:17 del descanso, Alabart logró reducir distancias con un gran disparo tras una jugada individual (1-2, min 22). En la segunda parte, Sergi Aragonès convirtió otro potente lanzamiento para igualar el marcador (2-2, min 26).

El Trissino respondió de inmediato con un tanto de Jordi Méndez (2-3, min 26) y, poco después, el mismo jugador volvió a anotar, poniendo al equipo italiano con dos goles de ventaja (2-4, min 34).

Reacción azulgrana y reparto de puntos

El Barça reaccionó rápidamente, cuando Sergi Llorca desvió un remate potente de Ferran Font para acercarse en el marcador (3-4, min 36). La remontada se completó gracias a una asistencia de Barroso que Marc Grau convirtió en gol, dejando el 4-4 definitivo (min 44). A pesar de un penalti fallado por Bruno Sgaria frente a Pablo Álvarez, el marcador no se movió más, dejando un punto para cada equipo.