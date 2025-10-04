Un gran Barça domestica a los 'leões' y evita al Barcelos en semifinales

El Barça completó un excelente encuentro para imponerse por 1-3 al Sporting de Portugal y terminar primero de grupo en el Mundial de Clubs en San Juan (Argentina). Con la mala noticia del 'bolazo' en la cara que acabó con Pablo Álvarez en el hospital, los azulgranas evitan al campeón europeo luso Barcelos y jugarán las 'semis' a las 02.30 horas del domingo frente al segundo del otro grupo. Todo apunta a que será el Centro Valenciano argentino, al que le vale el empate ante el San Jorge chileno en un duelo que se disputa esta madrugada.

Sporting CP - Barça (hockey patines, Mundial de Clubs), 04/10/2025 MUNDIAL DE CLUBS SPO 1 3 BAR Alineaciones SPORTING CLUBE DE PORTUGAL, 1 (1+2): 'Xano' Edo, Diogo Barata, 'Ale' Verona, Facundo Navarro, 'Nolito' Romero (1) -cinco inicial-, Rafa Bessa, Henrique Magalhaes y Santiago Honório. BARÇA, 3 (2+1): Sergi Fernández (p.), Ignacio Alabart, Marc Grau (1), Sergi Aragonès, Ferran Font (1) -cinco inicial-, Pablo Álvarez, Sergi Llorca (1), Xavi Barroso y Eloi Cervera.

Los azulgranas empezaron muy enchufados y a los tres minutos Ignacio Alabart avisó al canterano blaugrana 'Xano' Edo. A continuación, azul a Verona y nuevas intervenciones excelentes del meta lisboeta a disparo del gallego en la directa y en el posterior rechace. No marcaron los de Ricard Ares en la superioridad y tampoco pudo hacerlo en dos remates peligrosos Marc Grau.

Ahí se produjo el suceso triste de la jornada, ya que a Pablo Álvarez le impactó la bola en la cara cuando se disponía a rematar en boca de gol y se fue directamente al suelo. El argentino, todo un ídolo en su San Juan natal, fue atendido en el pabellón y finalmente lo trasladaron consciente a un hospital por protocolo.

En menos de dos minutos, un hambriento Barça tomó dos goles de ventaja. Marc Grau asistió a Ferran Font ante su exequipo en el 0-1 en el 7' tras una perfecta conducción de Alabart y Sergi Llorca aprovechó un rechace de Edo a disparo de Font para anotar el 0-2 al borde del 9'.

El partido se igualó mucho durante los siguientes minutos, sin apenas llegadas reseñables. Verona y 'Nolito' se estiraron con peligro y Sergi Aragonès tuvo el 0-3 en su stick en dos ocasiones seguidas. No marcó y en la segunda se equivocó al derribar a Magalhaes. Azul y gol de 'Nolito' en la superioridad (1-2). Al menos, Sergi Fernández detuvo acto seguido un penalti a Verona.

Con seis faltas, los lusos se habían empleado con dureza y regresaron con esa misma dinámica con la que frenaron al Barça en tras el ecuador del ptrimer tiempo. Sin embargo, las cabalgadas de un magnífico Alabart seguían creándoles problemas y en una de ellas combinó con Sergi Llorca, quien brindó una gran asistencia a Marc Grau en el 1-3 en el 30'.

Con las bajas del catalán Roc Pujadas (forzó la segunda azul en la segunda jorndada) y del argentino Rampulla (descartado al permitirse tan solo dos extracomuntarios), el Sporting atacaba más alocadamente y dejaba espacios. Ferran Font remató al larguero a pase de Marc Grau en el 33' y Alabart provocó un penalti que no transformó Xavi Barroso. Los de Joan Ignasi Edo (conocido como 'Edo' Bosch en Portugal y padre de 'Xano') disparaban cada vez que podían y un solvente Sergi Fernández evitó que un detalle de calidad de 'Facu' Navarro acabase en gol.

No sufrían los azulgranas ante la política de disparos lejanos de los leões y los minutos pasaban sin solución de continuidad hasta que Ferran Font se precipitó a 113 segundos del final y vio la azul. 'Nolito' Romero no pudo con Sergi Fernández y el Barça se defendió con la bola (enorme Alabart) para acabar ganando por 1-3 y primero de grupo. Excelente partido azulgrana.