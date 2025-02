Goleada de nivel antes de la Champions

El Barça sumó su decimosexta victoria consecutiva en la OK Liga imponiéndose al Pons Lleida en un duelo de alto nivel y muchos goles (3-4). En un choque en el que se medían los dos mejores ataques del campeonato, los azulgranas sellaron el 16 de 16 con doblete de Ferran Font que, con 20 dianas, se afianza en el pichichi.

Lleida - Barça (OkLiga) Ok Liga LLE 3 4 FCB Alineaciones Pons Lleida Javi Sánchez, Darío Giménez, Tombita, Nico Ojeda i Jordi Badia - cinco inicial - Martí Zapater, Nuno Paiva, Miguélez, Moncusí y Sergi Duch. Barça Carles Grau, Ferran Font, Marc Grau, Sergi Llorca i Eloi Cervera - cinco inicial - Sergi Fernández, Matías Pascual, Pablo Álvarez, Xavi Barroso y Sergi Aragonés.

En casa, el conjunto ilerdense saltó a la pista con el objetivo claro y en apenas tres minutos de juego, Darío Giménez hizo buena una asistencia de 'Tombita' para abrir el marcador. La alegría no duró demasiado al conjunto local que vio como en apenas nueve minutos el Barça daba la vuelta al marcador. Ferran Font ampliaba su cuenta goleadora personal para establecer el 1-1 y Marc Grau consumaba la remontaba con un trallazo lejano bien ajustado a la escuadra.

Antes del descanso, y aunque Edu Amat había optado por un planteamiento más defensivo, Ferran Font ampliaba distancias transformando una falta directa tras una azul a Nico Ojeda. Una diana con la que el de Vic alcanzó la cifra de 20 goles en la competición doméstica.

Cuando todo parecía ya enfocado a la segunda parte, Nuno Paiva sorprendía a Carles Grau con un potente disparo para tomar el camino de vestuarios con un ajustado 2-3 en el marcador.

Pablo Álvarez y Carles Grau, protagonistas

El segundo período arrancó con el argentino Pablo Álvarez como protagonista absoluto. Primero anotó el 2-4 y poco después veía una azul que suponía una falta directa para el conjunto ilerdense. Nico Ojeda tomó la responsbailidad pero su lanzamiento quedó neutralizado por el meta azulgrana. Carles Grau tendría aún otra ocasión de lucirse tras la décima falta del Pons Lleida, evitando el gol de Darío Giménez.

Dos buenas actuaciones que no pudo replicar a la tercera, cuando levantó el stick lo suficiente como para que el colegiado indicara penalti. Aunque evitó en primera isntancia que entrara el lanzamiento de Paiva, no pudo ya hacer nada con la llegada desde atrás de Moncusí que selló el 3-4 con el que se llegó al final.

Este jueves el Barça, tras empatar con el Porto en la última jornada, tiene un nuevo 'match ball' en la WSE Champions. Los de David Cáceres visitan la pista del Barcelos, líder del grupo, con la necesidad de ganar para seguir teniendo opciones de cara al tramo final de una fase de grupos a la que solo le quedan tres partidos.