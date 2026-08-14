Tras el fútbol sala y el balonmano, el hockey arranca su pretemporada

El equipo de Ricard Ares, tras unas merecidas vacaciones, se pondrá este lunes manos a la obra con vistas a otra exigente temporada. Después de las secciones del fútbol sala y balonmano, la plantilla de hockey patines disfrutará del tradicional stage de pretemporada en tierras andorranas. Entre el lunes 17 y el sábado 22, la plantilla combinará en Encamp sesiones de trabajo con otras actividades con vistas al inicio de curso. Será también la oportunidad para que las cuatro nuevas incorporaciones, Arnau Martínez, Martí Casas, Nico Ojeda y Davide Gavioli, tenga su primera toma de contacto con sus compañeros.

Con la salida de dos jugadores emblemáticos como Sergi Fernández y Pablo Álvarez, y la rescisión de Ferran Font, el equipo afronta este nuevo curso con tintes renovados y una plantilla de once jugadores, liderados por los Ignacio Alabart, Marc Grau, Xavi Barroso o Sergi Aragonès, que deberán ejercer de veteranos.

Alabart y Marc Grau, durante un partido / Valentí Enrich

El Barça cerró la temporada 2025/2026 con la Supercopa de España como único título y afrontará esta temporada, la segunda de Ricard Ares en el banquillo, con el reto de repetir la actuación del año pasado en Champions, donde se alcanzó la final, y de recuperar el cetro liguero.

Primeros amistosos

Tras el stage de Andorra, la plantilla continuará ejercitándose en su escenario habitual, la pista del Palau Blaugrana, a la espera de los primeros amistosos de pretemporada. El primer compromiso será el Torneo Cadí en la Seu d'Urgell, con tres partidos en tres días. El debut será el viernes 4 (19h) contra el Pons Lleida, el sábado 5 (18.45h) jugarán contra el Cadí CHPA y cerrarán el torneo el domingo 6 contra el Aitex PAS Alcoi (14h).

Unos días después, el 10 de septiembre, jugarán un nuevo amistoso ante el Vilafranca, equipo que acaba de ascender a la OK Liga.

El primer compromiso oficial llegará ya a finales de septiembre en el marco de la Lliga Catalana. El Barça, disputará la primera fase del torneo enmarcado en el grupo B donde se enfrentará al Alcoy (24/09) en el Palau, al Lloret (03/10) a domicilio y al Voltregà (10/10) de nuevo en casa. Los tres primeros de grupo y el mejor segundo accederán a la Final4, que se disputará el sábado 17 (semifinales) y el domingo 18 de octubre (final).

Para esta primera cita oficial, Ares no podrá contar con sus jugadores internacionales, que se encontrarán ya concentrados con sus selecciones para la disputa del Mundial que tendrá lugar entre el 12 y el 18 de octubre en Asunción (Paraguay). Por el momento, Marc Grau y Eloi Cervera se encuentran en la preselección de España, Nico Ojeda en la prelista de Argentina y Davide Gavioli en la lista final de Italia.

Todos ellos deberían estar ya disponibles para la siguiente cita que será el 24 de octubre con las semifinales de la Supercopa de España en las que el Barça se medirá al subcampeón de liga, el Liceo. La otra semifinal enfrentará al Igualada y al Calafell.

El equipo de Ricard Ares, tras unas merecidas vacaciones, se pondrá este lunes manos a la obra con vistas a otra exigente temporada. Después de las secciones del fútbol sala y balonmano, la plantilla de hockey patines disfrutará del tradicional stage de pretemporada en tierras andorranas. Entre el lunes 17 y el sábado 22, la plantilla combinará en Encamp sesiones de trabajo con otras actividades con vistas al inicio de curso. Será también la oportunidad para que las tres nuevas incorporaciones, Arnau Martínez, Martí Casas, Nico Ojeda y Davide Gavioli, tenga su primera toma de contacto con sus compañeros.

El Igualada Rigat celebró la OK Liga en Riazor / X / RFEP

Asalto a la liga

Será el último compromiso antes de que de comienzo la nueva temporada de la OKLiga. El Barça arrancará el curso liguero enfrentándose al que fue su verdugo en las semifinales del play-off de la temporada pasada. Los azulgranas, pese a empezar la serie con victoria en casa, acabaron cediendo en el quinto y definitivo partido en el Palau contra el Igualada (1-2), que acabó llevándose el título.

El debut en la WSE Champions llegará algo más tarde. Será el 26 de noviembre en un duelo a domicilio ante el Saint Omer, uno de los equipos más asequibles de la fase inicial en este formato que estrena la competición de todos contra todos. El siguiente encuentro será ya en el Palau, el 10 de diciembre contra el Calafell.