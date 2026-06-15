Ferran Font, un daño colateral en la reestructuración de la nueva plantilla azulgrana

La sección de hockey del Barça, tras caer eliminada en la semifinal del play-off de la Ok Liga, ha cerrado la primera temporada de la era Ares con un solo título, la Supercopa de España. Un balance pobre en una temporada en el que la plantilla ha alcanzado las finales de la Copa Intercontinental y de la WSE Champions lo que deja buenas sensaciones además de ratificar el papel del técnico al frente del equipo.

Cerrado ya el capítulo de la temporada 25/26 es momento de empezar con la planificación de la próxima temporada. El Baça ya ha hecho oficial en las últimas semanas varias renovaciones, así como dos salidas, las de los veteranos Sergi Fernández, quien no ha confirmado todavía su destino; y Pablo Álvarez, que colgó los patines al final de temporada.

Sergi Fernández y Pablo Álvarez con SPORT en el Palau / Valentí Enrich

Por otro lado, desde principios de año se han ido cerrando diferentes renovaciones, empezando por Ignacio Alabart y Carles Grau y acabando por Sergi Llorca, pasando por Sergi Aragonès y Xavi Barroso. Otros tres jugadores contaban con contrato hasta 2027: Eloi Cervera, Carles Grau o Ferran Font, aunque uno de ellos podría no continuar en la disciplina azulgrana la próxima campaña.

Según algunas informaciones surgidas recientemente, Ferran Font dejará el Barça este verano en una de las mayores sorpresas del mercado de fichajes, tal y como asegura el medio especializado "ZeroZero". La decisión del Barça de prescindir de Font vendría dada para dar paso a las tres nuevas incorporaciones que deben llegar en las próximas semanas: Nico Ojeda, Davide Gavioli y Martí Casas.

Ojeda firmó por el Barça el curso pasado con una cesión de un curso en el Pons Lleida, donde ha finalizado como el máximo goleador de la fase regular de la OK Liga con 26 goles en 24 partidos. Por su parte, Gavioli, de 27 años, ha sido uno de los atacantes más destacados del hockey sobre patines italiano en los últimos años y llega procedente del Trissino italiano.

Martí Casas, por su parte, se despidió hace apenas unas semanas del Reus donde en tres temporadas ha sumado 117 goles y una Copa del Rey para la historia la temporada pasada.

Agente libre

Font, de 29 años, finalizó la temporada regular de la OK Liga como máximo goleador de la plantilla con 20 goles en 25 partidos. Un balance al que sumar otras cuatro dianas en los ocho partidos del play-off y los 5 en 13 partidos en la WSE Champions.

Ferran Font, durante un partido / Gorka Urresola Elvira

Los números del catalán lo convierten en una pieza codiciada en el mercado, teniendo en cuenta además que quedaría como agente libre al rescindir el contrato que le vinculaba al Barça hasta el verano de 2027.

El delantero llegó a la disciplina azulgrana la temporada azulgrana, después de ocho temporadas en el potente Sporting portugués.

En las próximas semanas se harán oficiales los movimientos pendientes, antes de que la plantilla arranque sus vacaciones.