Las explicaciones del Barça tras quedar virtualmente fuera de la Champions

Al Barça le volvió a salir cruz en el Palau con un empate (2-2) este miércoles frente al Reus Deportiu Virginias que supone la eliminación virtual de los azulgranas en una WSE Champions League en la que han ido siempre a remolque y la clasificación de un excelente cuadro rojinegro para cuartos.

El mismo equipo que ha ganado los 18 partidos de la OK Liga en un nuevo récord histórico ha sido incapaz de ganar en Europa a rivales a los que sí supera con claridad en la competición doméstica.

Ahora la única opción pasa porque el FC Porto no gane este jueves al colista St. Omer, que el Noia no puntúe contra el líder Barcelos, que no empate con el Reus en la última jornada (ese resultado es oro para ambos) y que el Barça no falle en St. Omer. Lo dicho, una auténtica quimera.

David Cáceres, resignado

El técnico azulgrana David Cáceres se mostró "decepcionado por el resultado, pero no con el trabajo de los jugadores, porque hasta el último segundo hemos intentado ganar. Nos ha faltado ponernos por delante y hemos tenido ocasiones en la primera parte para ello. En la segunda nos han marcado ellos, hemos tenido demasiada prisa y nos han hecho el segundo".

Sin ponerlo como excusa, él tampoco sabe por qué no subió al marcador el gol de Sergi Aragonès (3-2). "En los últimos 10 minutos hemos apretado muchísimo y no entiendo por qué anulan el tercer gol. Ahora lo hemos visto y en todo caso sería penalti a Sergi Llorca, porque lo tiran al suelo, pero nunca en la vida le pueden pitar falta a él", destacó.

Ferran Font no pudo batir a Càndid Ballart / FCB

"Es difícil de explicar que en la OK Liga lo ganemos todo y en Europa estemos así. Y más en mi primer año aquí. Son cosas que cuesta mucho asumir. No sé si nos ha pesado a todos la presión, empezando por mí, que soy el entrenador y el que dirige el barco. No sé si nos hemos puesto demasiada presión al decir que la ganaríamos sí o sí. Ahora, a esperar los resultados de mañana y, si quedamos eliminados, ir por la Copa del Rey, a por la Liga y seguir trabajando para mejorar estas cosas", reflexionó.

"Nos ha pasado en varios partidos de Champions que hasta que no lo hemos visto todo perdido no hemos metido más intensidad. Sí lo hemos hecho en los últimos 10 minutos y ahí puedes tener una azul, que nos ha hecho mucho daño. Lo hemos tenido y pienso que nos lo merecíamos, pero a veces el deporte es así y no ha podido ser", concluyó

Xavi Barroso, crítico

En la misma línea, Xavi Barroso admitió que el equipo "se ha complicado mucho la vida en la Champions. Tenemos que agarrarnos a las competiciones que nos quedan y dar un paso adelante. En la OK Liga sí estamos proponiendo un buen hockey, pero en la Champions no lo hemos logrado y no sé por qué".

Sobre el gol anulado a Aragonès en el 49', Barroso tampoco entiende "qué han pitado, pero nos tenemos que agarrar a esto. Hay que jugar los 50 minutos como en la parte buena de la segunda parte, como en la reacción en Barcelos y la del Palau contra el Porto. Tenemos que defender este escudo a tope de intensidad desde el principio hasta el final, porque es lo que merece el Barça".

"No hemos sido regulares y nos hemos puesto en esta situación de no depender de nosotros mismos, porque no hemos acabado de hacerlo bien durante 50 minutos. Tenemos que hacer un planteamiento claro. De aquí poco viene la Copa del Rey, la competición del KO, y si el primer día contra el Noia no vamos a tope todo el tiempo, nos mandarán a casa", añadió Barroso.