Exigente visita del Barça a Igualada sin el 'killer' Ferran Font

El Barça de hockey patines afronta este domingo una visita exigente en la OK Liga en la semana más complicada en lo que va de temporada. Confirmada la eliminación en la fase de grupos de la Champions, los de David Cáceres juegan este domingo (18h) en Igualada ante el sexto clasificado liguero, y con la misión de sumar la que sería la 19ª victoria en 19 partidos de competición.

Un encuentro que será especial para Cáceres, toda una leyenda en Igualada y que tiene la camiseta colgada, aunque tan solo tendrá en mente sumar un nuevo triunfo en liga: "Después de un golpe tan fuerte como la eliminación de la Copa de Europa, nos toca levantarnos rápido y no debemos olvidar la buena dinámica que llevamos en el OK Liga. Será un partido especial para mí, pero lo que quiero es ganar", comentó el entrenador del Barça, que contará con una baja muy sensible para el partido.

Font, una baja muy sensible para el Barça

Se trata del máximo goleador de la competición, el azulgrana Ferran Font, que se perderá el encuentro tras sufrir una rotura intramuscular del deltoides del hombro izquierdo, y que le va a mantener alejado de las pistas durante dos semanas. Font acumula 22 goles en 18 partidos, seguido en la tabla de goleadores por su compañero Pablo Álvarez, con 21.

La fortaleza local de Igualada

El Barça solo conoce la victoria en liga, pero en Les Comes, Igualada tan solo ha concedido dos empates y una derrota, demostrando la fortaleza de la que disponen ejerciendo como locales. Además, el azulgrana Eloi Cervera se medirá al club en el que se formó en las categorías inferiores, y en la previa alabó el buen trabajo que se viene haciendo en Igualada estos últimos años.

"Con mucha ilusión de volver a jugar en casa, donde me he formado, llevan varios años haciendo las cosas muy bien. Por lo que respecta a nosotros, estamos tristes y decepcionados, pero haremos lo mejor posible para sacar los tres puntos", concluyó.