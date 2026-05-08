Los 'ex' amenazan al Barça en su camino a la final ocho temporadas después

El Barça, después de superar el duelo de cuartos de final ante Sporting en un agónica final, afronta este sábado una nuvea prueba de fuego en la que el nivel se incrementa incluso un poco más. Los de Ricard Ares se miden al potente Benfica (17.00 hora española) en el que militan varios viejos conocidos.

El campeón de la liga regular portuguesa cuenta en sus filas con hasta tres exazulgranas: El canterano Nil Roca, quien abrió el camino al poner rumbo al conjunto luso tras la temporada 21/22 Joao Rodrigues y Pau Bargalló. Para estos últimos, esta es su segunda temporada en el Benfica, tras cerrar una brillante etapa en Barcelona.

Su despedida, junto a la del técnico Edu Castro y el veterano Sergi Panadero, supuso el fin a una época para la sección.

Homenaje a Joao, Edu Castro, Panadero y Bargalló / Valentí Enrich / SPO

Bargalló, durante su homenaje / Valentí Enrich

Entre Pau y Joao acumulan 44 títulos como azulgranas, los 25 del catalán y los 19 del portugués, además de los 15 de Nil Roca, y paradójicamente podrían cerrar el camino de sus excompañeros hacia una corona europea que se les resiste desde la temporada 2017/2018.

El combinado encarnado, líder de su grupo con pleno de victorias en la primera fase, llega a la semifinal contra el Barça después de dejar por el camino al otro equipo catalán en la competición, el Reus, en un duelo que finalizó con 2-2 en el tiempo reglamentario y se resolvió en la tanda de penaltis.

Reto de nivel

El Barça, por su parte, se presenta a esta semifinal después de eliminar al Sporting en un partido que necesitó también de prórroga. En este caso, Marc Grau con un doblete en el último minuto, evitó la tanda de penaltis para darse cita con el siguiente equipo portugués, el Benfica.

Pablo Álvarez afronta su última temporada en el Barça / Valentí Enrich

En la plantilla, superado el primer objetivo, tiene claro que el equipo de Baragalló y compañía, supondrá un reto aun mayor. "Nos vamos a enfrentar a uno de los de los equipos más grandes que podemos enfrentarnos. Es un grandísimo equipo y ya sabemos la la calidad de jugadores que tiene", advirtió Pablo Álvarez, quien disputa su última Champions como azulgrana. Para el de San Juan, la clave del duelo estará en "seguir siendo nosotros, con lo que nos ha traído hasta acá, seguir jugando de de la misma manera, seguir confiando en en nuestro juego, en nuestro equipo y en nuestros jugadores".

Aunque todo eso puede que no sea suficiente y tocará "sacar el carácter que tenemos, saber el escudo que que llevamos en el pecho. Somos un grandísimo equipo y por algo tenemos 22 copas de Europa".

Para Pablo, que también militó durante tres temporadas en el Benfica, esta semifinal será "un partido especial". Voy a enfrentar también a ex, compañeros, amigos, también compañeros que tuve acá en el Barça, así que será un partido muy especial y muy bonito de jugar", avanzó.

La plantilla al completo se ejercitó este viernes en el gimnasio y realizó un paseo por la ciudad con vistas al importante compromiso de este sábado.

De superar las semifinales, el Barça disputaría su primera final europea desde que ganara el título en la 2017/2018 de la mano de Edu Castro y con Pablo Álvarez y Pau Bargalló en ese equipo.