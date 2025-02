Europa, una pesadilla de siete años para el hockey azulgrana

"Se ha ido debilitando al equipo, esto es evidentísimo. Esto es el Barça actual y el hockey actual: cada vez se va más talento a Portugal", sentenció Edu Castro tras abandonar el pasado verano el banquillo y ver cómo lo sustituía David Cáceres en una decisión de Gaby Cairo cuando el elegido en primera instancia era Diego Mir

Esas palabras del último entrenador que conquistó la Champions en el Barça resumen la situación que vive la sección más dejada de la mano de Joan Laporta y con menor seguimiento de aficionados. En el partido del siglo del miércoles ante el Reus, apenas 1.300 en el Palau. Y el empate (2-2) sentenció a los blaugranas.

Castro sustituyó a Ricard Muñoz en 2017 y en su primera temporada logró la 22ª Copa de Europa del club. El cuadro azulgrana ganó los seis partidos de la fase de grupos (29 goles a favor y seis en contra) y superó al Follonica en cuartos por un global de 4-8. En la Final Four de Oporto, victoria por 2-4 ante el Reus en 'semis' y contra el anfitrión FC Porto en la final con un 'doblete' de Pau Bargalló.

Desde entonces, la historia europea del Barça ha sido una mezcla de decepciones y desinversión en los despachos que se ha visto reflejada en la pista, sobre todo en Europa. Portugal ve premiada su apuesta con cuatro de los últimos cinco títulos (el Trissino lo ganó en la escisión de la campaña 2021-22 y la 2019-20 se interrumpió por el covid y no se reanudó).

El Barça no pudo el miércoles contra el Reus / FCB - VÍCTOR SALGADO

El FC Porto se vengó en la siguiente edición en semifinales (1-1 y KO por penaltis), la siguiente fue la de la pandemia y en la 2020-21 los azulgranas fueron segundos en el Grupo C y se quedaron sin Final a Cuatro. En la siguiente, el Barça disputó la Golden Cup y perdió en cuartos por penaltis (4-4) ante el Benfica de los entonces exazulgranas Pablo Álvarez y Lucas Ordóñez.

El equipo de Edu Castro fue primero de grupo en la Champions 2022-23 con 13 puntos, ganó al Barcelos en la prórroga por 5-3 en la Final a Ocho de Viana do Castelo y perdió otra vez contra el FC Porto en 'semis' (4-3). El año pasado, tres cuartos de lo mismo. Primero en la fase de grupos con 16 puntos y KO en cuartos contra el Sporting (4-1 en Portugal y 5-4 en el Palau).

David Cáceres no ha cambiado esta dinámica en su debut en el banquillo. El Barça sigue batiendo récords con 18 de 18 en la OK Liga, pero ya no tiene opciones de cuartos a una jornada del final en un grupo en el que se han clasificado Reus Deportiu y Noia Freixenet, a los que ha vencido en la competición doméstica.

La decisión de rebajar la apuesta por el hockey rodado derivó en la marcha de Pau Bargalló y Joao Rodrigues al Benfica el pasado verano. Las 'Águilas' son de largo el mejor equipo de la fase de grupos con 25 puntos (ocho victorias y un empate).