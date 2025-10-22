Un enorme Alabart sofoca la rebelión del Calafell

El Barça superó el difícil escollo del Calafell La Menorquina (5-3) ante menos de 500 espectadores en el Palau Blaugrana en un partido aplazado en su día por la participación barcelonista en el Mundial de Clubs y que tuvo al trigoleador Ignacio Alabart como gran protagonista.

Barça - Calafell La Menorquina (hockey patines, OK Liga), 22/10/2025 OK LIGA BAR 5 3 CAL Alineaciones BARÇA, 5 (3+2): Sergio Fernández (p.), Ignacio Alabart (3), Xavi Barroso (1), Ferran Font (1), Sergi Aragonès -cinco inicial-, Sergi Llorca y Pablo Álvarez. CALAFELL LA MENORQUINA, 3 (0+3): Martí Serra (p.), Carles Domènech, Biel Pujadas, Aleix Marimón (1), Sergi Folguera (1) -cinco inicial-, 'Jepi' Selva, Jero García y Quim Gabarró.

El gallego volvió a demostrar que es el verdadero líder del equipo que dirige Ricardo Ares, como ya demostró la pasada temporada con su sensacional papel en las eliminatorias por el título que se saldaron con éxito para el equipo que dirigía David Cáceres. Por cierto, enorme su 'rajada' del extécnico este lunes.

Con esta victoria, el conjunto azulgrana suma 12 puntos en cinco jornadas y se sitúa al frente de un trío que completan el Reus Deportiu Brasilia y el Igualada Rigat. Por delante aparece como líder en solitario con 13 puntos el Deportivo Liceo, 'verdugo' del Barça en el Palau (3-5).

La primera parte local fue notable. Tras un disparo alto de Xavi Barroso empezó la exhibición de Alabart con el 1-0 al paso por el 11' y un disparo al hierro en el 15'. Ferran Font aprovechó un rechace a los 15 minutos para ampliar la ventaja barcelonista y Alabart culminó con maestría una internada en el 3-0. Martí Serra le negó el 'hat-trick' al borde del intermedio.

Los de Ricard Ares sufrieron ante un notable Calafell / FCB

Sin embargo, el Calafell regresó con nuevos bríos y Sergi Folguera inició la remontada cuando tan solo habían transcurrido 69 segundos de la reanudación. Un Sergi Aragonès en gran forma no pudo aprovechar un pase medido de Alabart y Aleix Marimón firmó el 3-2 en el 39'.

El 'mago' Ignacio Alabart sí certificó el 'hat-trick' al minuto siguiente con un disparo lejano no demasiado potente, pero con mucha intención. Los del Baix Penedès siguieron plantando cara y Jero García estableció el 4-3 a ocho minutos del final y con los dos equipos al borde de la décima falta.

El exseleccionador español Guillem Cabestany se decidió a jugar sin portero a dos minutos del final y Xavi Barroso aprovechó para sentenciar el partido a puerta vacía con el 5-3. Una victoria muy trabajada que llega tan solo cuatro días después de la victoria blaugrana en el Clásico del pasado fin de semana en Reus (2-4).

El Barça repetirá en el Palau este domingo a las 12.00 horas frente a un Noia Freixenet que suma siete puntos en cinco jornadas y viene de endosar un sonoro 5-0 al Adiss Hockey Rivas madrileño con dos goles de David Gelmà (lleva cinco en la actual OK Liga).