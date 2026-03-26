El Barça tropieza en Trissino y pierde las opciones de liderato en Champions

Eloi Cervera, con un gol 'in extremis', firmó un trabajado empate (3-3) del Barça en su duelo contra el Hockey Trissino de la penúltima jornada de la fase de grupos de la WSE Champions. Un punto que dejó a los azulgranas sin opciones de alcanzar el liderato del grupo A a falta de una última ronda en la que recibirá al Reus en el Palau Blaugrana.

Trissino - Barça (WSE Champions, 26-03-2026) WSE Champions TRI 3 3 BAR Alineaciones Hockey Trissino Bruno Sgaria, Giulio, Cocco, Guilherme Chanca, Jordi Méndez y Davide Gavioli - cinco inicial - Malagoli, Piccoli, Pinto y Pereiras. Barça Sergi Fernández, Ignacio Alabart, Xavi Barroso, Marc Grau y Sergi Llorca - cinco inicial - Carles Grau (PS), Pablo Álvarez, Ferran Font, Sergi Aragonés y Eloi Cervera.

Los portugueses, que se impusieron precisamente al Reus (0-2) en otro de los partidos de esta jornada con goles de Hélder Nunes y Carlo Di Benedetto, certificaron así la primera posición y se medirán en la Final a 8 de Coimbra al cuarto clasificado del grupo B. El Barça, que mantendrá la segunda posición, se enfrentará al tercero de ese grupo B.

Los azulgranas, ya clasificados para la Final 8 desde hace varias jornadas, afrontaron el encuentro con un objetivo claro: la primera posición del grupo que asegure un mejor cruce en las eliminatorias. Un buen resultado y de paso despejar las malas sensaciones de la eliminación en la Copa del Rey.

Sin ninguna intención de hacer concesiones, después de empatar a 4 en el Palau en el partido de la segunda jornada, el duelo en el Pala Dante de Trissino empezó ya intenso, con un ritmo alto sobre la pista impuesto por ambos conjuntos. Pero fueron los locales, más exigidos en lo que a la clasificación se refiere, los que pegaron primero. Después de dos ocasiones claras, Cocco, con un trallazo lejano, batió a Sergi Fernández. Empujados por esa inercia del primer gol, los italianos no tardaron en hacer el segundo, obra de Gavioli tras imponerse en un mano a mano con Alabart.

El gallego, casi a renglón seguido, enmendaba su error y en una jugada personal, llegando desde detrás de portería, recortaba distancias, marcando la pauta de un partido que ya se adivinaba intenso. Aunque se frenó la producción ofensiva de los primeros minutos, el ritmo se mantuvo alto, con ocasiones por ambas partes.

Entre ocasión y ocasión, a seis para el final, fue Aragonès el que puso de nuevo la igualdad en el marcador, aprovechando una asistencia de Alabart. Antes del descanso, aún quedaba una bala en la recámara para los locales. Piccoli, a 24 segundos para el final, lanzaba una carrera desde la izquierda para enviar la bola al fondo de la red.

Cervera, salvador

El paso por vestuarios no cambió el guion del encuentro, aunque a diferencia de la primera parte, los goles se hicieron de rogar. Ni siquiera con acciones a balón parado se rompió la sequía. Alvarinho dispuso de una falta directo que no pudo transformar ante Carles Grau, que había sustituido a Sergi Fernández bajo palos.

A menos de cinco para el final llegó una nueva ocasión para los italianos. Esta vez fue Cocco el encargado del lanzamiento pero el resultado fue el mismo que en la anterior. Carles Grau no dejó que la bola cruzara la línea.

Ya con el reloj marcando los últimos segundos, los de Ricard Ares aumentaron la presión en busca del empate que les mantuviera con opciones de asaltar la primera plaza en la última jornada. Y la estrategia funcionó. Con paciencia, manteniendo el control de la bola, el Barça consiguió trenzar una jugada que culminó Eloi Cervera para firmar el 3-3 definitivo.

La próxima jornada, la última de la fase de grupos, el Barça se medirá al Reus en el Palau Blaugrana (jueves 16 de abril, 20:30 horas).

En otro de los partidos del día, el Igualada, ya sin opciones de clasificación, se impuso al St. Omer francés por un contundente 5-1. De esta manera, el conjunto francés continúa sin conocer la victoria en esta Champions.