Eloi Cervera, nueva baja para Ricard Ares

El Barça sigue adelante con su apretado calendario y este miércoles afronta una nueva jornada de la OKLiga. Un duelo en el Palau Blaugrana ante el Calafell (20.00 hora) correspondiente a la jornada 3, aplazado en su día por la disputa del Mundial de Clubes en San Juan (Argentina), en el que serán baja Marc Grau y Eloi Cervera, con problemas musculares.

Los azulgranas, que perdieron ante el Liceo en la jornada intersemanal, cambiaron la dinámica el fin de semana pasado imponiéndose al Reus (2-4) que llegaba a la cita como líder invicto de la clasificación. Una victoria trabajada que permitió a los de Ricard Ares tomar aire y pasar de la sexta posición a la cuarta de una clasificación que domina el Liceo con 13 puntos en su casillero.

El duelo supondrá además la opción de revancha para los azulgranas. Barça y Calafell se enfrentaron en la pretemporada en la final de una Copa Catalunya que fue para los de Guillem Cabestany (4-2). En ese partido, el combinado del Baix Penedés impuso su efectividad con un Carles Domènech inspirado, autor de un 'hat-trick'. Por el lado azulgrana los tantos llegaron del stick de Ferran Font y de un Marc Grau que no será esta vez de la partida.

Tercer contratiempo

El #28 sufrió una fractura en un dedo durante el Mundial de Clubes y tuvo que pasar por quirófano, iniciando un período de recuperación de al menos cinco semanas. A la de Grau se ha unido ahora la de Eloi Cervera. El azulgrana sufre una lesión muscular en los aductores de la pierna derecha producida durante el partido contra el Reus.

El de Cervera es el tercer contratiempo del curso para un Barça, tras la de Grau y la de Pablo Álvarez que sufrió una fractura nasal durante el Mundial y ha disputado los últimos partidos con una aparatosa máscara protectora.

La doble baja da de nuevo la alternativa en la convocatoria al joven Biel Nadal.