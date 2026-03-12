Eloi Cervera: "Somos el Barça, siempre tenemos que tener la misma actitud, ganar es nuestra obligación"

El Barça, con la clasificación para la Final a 8 ya asegurada matemáticamente desde la pasada jornada, se mide este jueves (20:45 horas) en el Palau al Igualada en la antepenúltima ronda de la fase de grupos de la WSE Champions.

El encuentro tendrá un componente especial para el azulgrana Eloi Cervera (Igualada, 2005), que se formó en las categorías inferiores del conjunto igualadino antes de fichar por el Barça en 2023. Sobre este partido, la fase de grupos de la Champions y los próximos compromisos habló el joven jugador azulgrana a SPORT en la previa de esta nueva cita europea.

El partido tiene para ti un componente especial, ¿cómo son los partidos en los que te enfrentas a tu exequipo?

Siempre es especial enfrentarte contra el equipo donde te has formado y has pasado prácticamente toda tu vida. La verdad es que es especial, bonito, un poco también de este nerviosismo, pero ahora ya llevo dos años aquí y ya lo trato más como un partido más normal, ya se me hace un poco más fácil. Sí que al principio era más complicado, pero ahora lo llevo ya muy bien.

¿Lo afrontas de alguna manera diferente?

Yo siempre intento hacer el mejor partido posible y la verdad es que no. Al principio, los primeros partidos que jugaba cuando estaba aquí tenías muchos más sentimientos, muchas más emociones, pero ahora las llevo mucho mejor ya y la verdad que como cualquier otro.

El Igualada llega prácticamente sin opciones en Champions, tú que conoces bien el equipo, ¿qué esperas de este partido?

Ellos, aunque tengan pocas opciones, son un equipo muy competitivo, siempre dan el máximo en cuanto a intensidad, dureza, en todos estos aspectos ellos no bajarán los brazos hasta el minuto final del partido y creo que no va a marcar mucho las riendas del partido el hecho de que no estén con tantas opciones de clasificarse, será un partido como cualquier otro.

El Igualada llega en buena racha en la OKLiga y ya rascó un empate en la competición doméstica en el Palau, ¿qué destacarías del equipo?

Como estamos viendo en sus resultados están haciendo muy buena temporada, tanto en Liga como en Champions y al final será un partido complicado como cualquier otro, incluso un poco más duro de intensidad porque es un equipo que va muy duro y esto es un punto muy a favor que tienen ellos y es lo que tendremos que como mínimo igualar e incluso superar.

Eloi Cervera, durante un partido / Gorka Urresola Elvira / SPO

La temporada pasada el Barça llegaba a esta jornada de Champions muy necesitado, esta año ya estáis clasificados, ¿qué dirías que ha cambiado?

Al final, entrenadores nuevos son aires nuevos y es una fase nueva. No es que comparemos qué no hay este año y qué había en el año pasado, sino que estamos intentando hacer lo mejor posible como lo intentamos el año pasado y las cosas se están dando diferente. Pero al final nosotros somos el Barça, siempre tenemos que tener la misma actitud, el hecho de ganar es nuestra obligación y así lo hacemos todas las competiciones y todos los partidos.

Quedan tres jornadas de la fase regular, la clasificación ya está asegurada para la Final a 8, ¿cuáles son los objetivos para estos tres partidos que quedan?

Como bien te digo es ganarlos todos, sumar todos los máximos puntos posibles e incluso aspirar a quedar primeros de esta fase regular porque después nos será más fácil o tendremos más ventajas en la Final 8.

La final ya se sabe que será en Coimbra, quizás no es el escenario más propicio para los equipos españoles...

Ya llevan bastantes años haciéndola ahí en Portugal (ríe), sería bonito también hacerlo por aquí, pero la verdad es que hay unos ambientes muy chulos y se vive el hockey de forma muy bonita y también es divertido para nosotros.

Sin mucho tiempo para preparar, la semana que viene llega la Copa del Rey, ¿tenéis el partido de semifinales contra el Noia en mente ya?

A ver, un poco en mente, al final sí que te lo miras un poco de reojo, pero también es verdad que tenemos ahora partidos muy importantes como es este jueves contra el Igualada de Champions y también el fin de semana contra el Lleida, que son puntos que no se nos pueden escapar y además como está yendo la Liga ahora mismo son partidos también cruciales para nosotros. Al final yo creo que también enfocar bien estos partidos que nos vienen tanto el jueves como el sábado nos serán de ayuda de tener esa confianza, esa buena dinámica en la Copa del Rey. O sea que indirectamente sí que un poco ya te lo miras, pero también con el ojo puesto evidentemente en los partidos que nos vienen ahora mismo.

Hablabas de este partido contra el Lleida, ¿es muy importante para el equipo la fase regular de la Liga o es un objetivo secundario?

No, esto es como nuestra obligación, al final tenemos que aspirar a lo máximo y en la liga tenemos que aspirar a quedar primeros en fase regular, en play-off, en todo y evidentemente son muy importantes estos puntos y quedar primeros en la fase regular también de Liga.

¿Esta temporada se marchan jugadores emblemáticos como Pablo Álvarez o Sergi Fernández ¿Tenéis en la cabeza acabar el curso regalándoles un título?

Son jugadores que han sido leyendas de este club y sí que hay un poco este aliciente de querer finalizar de la mejor manera posible esta temporada con títulos y con todo lo que conlleva y sí que sería una ilusión especial y este plus más para que puedan irse de la mejor manera posible, igual que han dado siempre todo para el club, pues también poder darles esta despedida que creo que merecen.