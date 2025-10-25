Duelo de nivel en el Palau para coronar un mes exigente

El Barça alcanza este domingo el final de su particular Tourmalet con un duelo en el Palau ante el Noia Freixenet (12.00 horas) correspondiente a la jornada 6 de la OkLiga. En total, el combinado de Ricard Ares habrá disputado 10 partidos en 24 días, incluidos los cinco del Mundial de Clubes en San Juan, Argentina.

Un periplo en el que los azulgranas solo han perdido dos encuentros, la final del Mundial contra el Sporting y el duelo liguero contra el Liceo, pero que ha dejado varias lesiones por el camino. La primera, la de Pablo Álvarez, que sufrió una fractura nasal durante el torneo en San Juan, de la que se ha recuperado. Después llegaron las de Marc Grau con una fractura en un dedo que le llevó a pasar por quirófano y la de Eloi Cervera, aquejado de problemas musculares, ambos fuera de la convocatoria para este y los próximos partidos.

Tres puntos importantes

El argentino, que desde el regreso de Argentina ha tenido que jugar todos los partidos con una máscara protectora, avanzó que todos los partidos contra el Noia "son durísimos", y afirmó que el equipo está "con muchas ganas de jugar". "Tenemos la suerte de hacerlo en casa, con nuestra gente, esperamos un equipo muy intenso, como lo fueron los duelos de la pasada temporada y queremos darlo todo para sumar los tres puntos", explicó el #7 en declaraciones difundidas por los medios del club. Será un partido especial en el que los jugadores ofrecerán a la afición el título de la Supercopa conquistado a finales de septiembre tras superar en la final al Igualada.

Después de recuperar el pasado miércoles el partido de la segunda jornada contra el Calafell aplazado por el Mundial de Clubes, los azulgranas afrontan esta jornada como segundos clasificados de la OKLiga, con 12 puntos, a solo uno del líder, el Liceo. El Noia, por su parte, marcha séptimo con un balance de dos derrotas , un empate y dos victorias, la última en la pasada jornada, con una importante goleada ante Adiss Hockey Rivas (5-0).

Para Ricard Ares, el partido del domingo es una oportunidad para mantener las buenas sensaciones mostradas ante el Calafell. "Sabemos que es otro partido importante de la fase regular, con tres puntos importantes, como lo son todos. Nos enfrentamos a un equipo de confección nueva esta temporada, con incorporaciones de calidad, un hockey definido", analizó.

Este domingo, en casa, el Barça cerrará el círculo y volverá a la normalidad con un partido semanal. Aunque no será por mucho tiempo, ya que la siguiente semana dará comienzo la WSE Champions con un partido contra el Reus (6 de noviembre, 21.00 horas).