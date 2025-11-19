Duelo inédito para arrancar la temporada europea en el Palau

El Barça recibe este jueves al Hockey Trissino (20.30 horas) en la segunda jornada de la WSE Champions. Un duelo que supone el regreso de la competición continental al Palau Blaugrana después de quedar eliminados el curso pasado en la fase de grupos.

La Champions sigue siendo el gran objetivo de la plantilla, especialmente después del varapalo que supuso quedar fuera el curso pasado antes de lo previsto tras un inicio irregular. Esta campaña, con el nuevo proyecto de Ricard Ares, el reto pasa por mejorar ese resultado. "Siempre que hay un cambio de staff llegan nuevas ideas y una nueva manera de jugar. Los jugadores intentamos ponernos rápidamente a disposición del entrenador y asumir su sistema. Todo tiene un proceso y necesita tiempo" explicó Sergi Fernández, capitán azulgrana, en una entrevista a los medios del club.

"Somos conscientes de que el año pasado no estuvimos a la altura y tenemos muchas ganas de que la Champions vuelva al Palau para ofrecer un gran espectáculo", explicó el guardamete balear, uno de los jugadores de la actual plantilla que sabe lo que es ganar el trofeo europeo con el Barça.

La última vez que se consiguió el título fue en la 2017/2018, temporada en la que se conquistó también la Intercontinental. Un período demasiado largo que supone una "motivación extra" para el equipo. "Siempre intento ver estos aspectos en positivo. Es cierto que un club como el Barça no puede estar tantos años sin ganar la Champions y tenemos muchas ganas de levantarla de nuevo. Pero es una competición muy difícil: un mal partido te puede dejar fuera", indicó 'Chencho'.

Sin precedentes

Después de debutar con una solvente e importante victoria contra el Reus (3-5) el conjunto de Ares recibe en la segunda jornada al Hockey Trissino italiano en el que será el primer duelo directo de ambos en comepetición oficial.

El conjunto italiano, dirigido por por Joao Pinto “Mustang”, es uno de los equipos al alza en Europa y arrancó su participación en la presente edición con una contundente victoria sobre el SCRA Saint-Omer francés (9-0). "El rival es muy potente, campeón de la Liga Italiana, con jugadores de calidad, acostumbrados a ganar títulos", advirtió Ares en la previa del partido.

Un duelo clave para el que los azulgranas esperan una buena entrada en el Palau. "Para nosotros es muy importante el apoyo de la afición, porque el equipo lo nota, que vengan a ayudarnos y nosotros desde dentro intentaremos hacer un partido para que se sientan orgullosos", pidió el técnico azulgrana.

Ares podrá contar para este encuentro con toda la plantilla, tras recuperar el pasado fin de semana a Marc Grau después de su baja por la lesión en el dedo que se produjo en el pasado Mundial de Clubes en San Juan.