Duelo por la final, con la plantilla al completo

El nuevo Barça de Ricardo Ares ha dado el pistoletazo de salida a la temporada con la foto oficial de la plantilla, con los diez jugadores que completan el equipo para esta temporada 2025/2026. Además estuvo presente le directivo responsable de la sección, Xavier Barbany, que recibió por sorpresa un pastel para celebrar su reciente cumpleaños.

En la jornada estuvieron ya presentes los tres internacionales, Sergi Llorca, Sergi Aragonès y Eloi Cervera que regresaron esta semana tras participar en el Europeo. Los tres estarán disponibles para participar este jueves en la semifinal de la Frit Ravich Lliga Catalana (18.30 horas) contra el Igualada, el mismo rival contra el que el Barça debutará el próximo viernes 26 de septiembre en la OK Liga.

Día de reencuentros

El duelo será por tanto una buena oportunidad para empezar a calibrar el etado del equipo que mantiene el gran bloque del curso pasado pero que estrena nuevo entrenador con Ricardo Ares tomando el relevo de David Cáceres. El partido supondrá también el reencuentro con Matías Pascual, que terminó su contrato con el Barça este pasado verano tras 12 temporadas. "Será un reencuentro muy especial para mí, para él y para el club en general. Ha sido un jugador muy importante en el Barça, ahora nos enfrentaremos contra él, así es el deporte y es un grandísimo jugador y será muy duro” afirmó el azulgrana Pablo Álvarez.

Ares, por su parte, afirmó que "el Igualada es un equipo muy competitivo, bien trabajado y que en las últimas temporadas ha conseguido títulos e intentaremos reducir sus virtudes y sacar provecho de ello".

Tras el regreso de los tres internacionales la plantilla azulgrana ha podido entrenar al completo esta semana y los diez componentes estarán disponibles para el encuentro contra el Igualada.

La otra semifinal la disputarán a partir de las 16.00 horas el Reus Deportiu Brasilia y el Calafell La Menorquina. La final está prevista el próximo domingo 14 de septiembre a las 12.15 horas y al igual que las semifinales se disputará en el Pavelló Onze de Setembre de Lleida.