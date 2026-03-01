Un 'doblete' de Marc Grau despereza a un solvente Barça en la OK Liga

El Barça de las dos caras ofreció una buena imagen en el Palau para imponerse por 4-2 a un siempre incómodo CP Voltregà Stern Motor ante el que ya sufrió de lo lindo en la primera vuelta con un 4-1 que logró convertir finalmente en un 4-4.

Barça - CP Voltregà Movento Stern (hockey patines, OK Liga), 01/03/2026 OK LIGA BAR 4 2 VOL Alineaciones BARÇA, 4 (3+1): Carles Grau (p.), Marc Grau (2), Xavi Barroso, Eloi Cervera, Sergi Llorca (1) -cinco inicial-, Ignacio Alabart, Àlex Ortigosa, Ferran Font (1) y Biel Nadal. CP VOLTREGÀ MOVENTO STERN, 2 (2+0): Oriol Codony (p.), Jordi Burgaya, Arnau Canal, Gerard Teixidó (1), Álex Rodríguez -cinco inicial-, Humbert Serra, 'Jepi' Armengol, Aleix Molas y Eric Vargas.

Clasificado por la puerta grande para la Final a Ocho de la WSE Champions League y en plena lucha por la primera plaza del grupo con el todopoderoso FC Porto, el cuadro azulgrana necesitaba elevar sus prestaciones en una OK Liga en la que había perdido tres de sus últimos cinco encuentros y salió decidido a ello.

Por cierto, que la victoria llegó acompañada de la buena noticia del empate también este domingo entre el líder Liceo y el Igualada Rigat (3-3) que permite al equipo de Ricard Ares acercarse a siete puntos de los gallegos y superar en la tabla a los catalanes en la segunda plaza (ambos con 44 puntos).

Ignacio Alabart conduce la bola en el Palau / FCB

Tan solo habían pasado 46 segundos cuando Sergi Llorca recogió un rechace en una acción que había iniciado él mismo para batir a Codony y establecer el 1-0 para los de Ricard Ares. Antes del tercer minuto, Marc Grau encaró al meta visitante y lo batió con maestría elevando la bola.

El Barça se las prometía muy felices, pero los de Sant Hipòlit reaccionaron con un tanto de Gerard Teixidó al paso por el 7' al que respondió otra vez un notable Marc Grau tan solo 18 segundos después para anotar el 3-1 al aprovechar una gran asistencia de Ferran Font.

El partido entró en una fase de dominio alterno en el que los locales, todavía sin Sergi Aragonès ni el otra vez lesionado Pablo Álvarez y con los jóvenes Eloi Cervera, Ortigosa y Bien Nadal, no logró ver puerta. Antes del descanso, Àlex Rodríguez añadió intriga el duelo con el 3-2.

El Barça celebró el triunfo con la afición / FCB

Los blaugranas salieron decididos a frenar las continuas ideas y vueltas y centraron su mejoría en la defensa. El partido se frenó, lo que hizo que ninguno de los dos equipos alcanzasen las 10 faltas hasta que apareció Ferran Font para sentenciar.

El ex del Sporting (ganó la Champions con los lisboetas) estrelló una bola en el hierro en el 35' y segundos después logró el definitivo 4-2. Desde ahí hasta el final, la única novedad fue la azul al visitante Humbert Serra. Esta semana no habrá Champions y el único compromiso tendrá lugar el fin de semana en Caldes.