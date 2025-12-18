Davide Gavioli, otro refuerzo para el Barça la próxima temporada

El FC Barcelona de hockey continúa perfilando su proyecto para la próxima temporada y ya ha dejado cerrado un nuevo movimiento de peso en el mercado. Según informa el medio 'Hockey Catedra', el conjunto azulgrana ha alcanzado un acuerdo para la incorporación de Davide Gavioli, internacional italiano procedente del Trissino, que se convertirá en el tercer refuerzo del verano tras las llegadas de Nico Ojeda y Martí Casas, a la espera de que sea oficial este último.

Gavioli, de 27 años, llegará al Palau con el cartel de jugador contrastado y competitivo. Nacido en Mirandola, Italia, ha sido uno de los atacantes más destacados del hockey sobre patines italiano en los últimos años, consolidándose como una de las grandes referencias ofensivas de la Serie A.

Se caracteriza por su capacidad anotadora, visión de juego y dinamismo en ataque, y en la liga local ha firmado 86 goles en las tres últimas temporadas. En la temporada 2025/26, por ejemplo, firmó estadísticas destacadas con 43 goles y 22 asistencias en 49 partidos oficiales con el club. Vertical, con carácter y capacidad para marcar diferencias, su perfil encaja en un Barça que busca elevar el nivel competitivo de la plantilla.

A esa producción ofensiva se suma una experiencia europea contrastada que se bien seguro será bien recibida en el vestuario culé. El italiano cuenta en su palmarés con tres títulos de Liga, una Coppa Italia, una Supercoppa Italiana, una Coppa Intercontinentale y una Champions League.

A nivel de selecciones, ha sido un integrante destacado de la Selección italiana. Fue protagonista en el Mundial de Novara 2024, donde Italia consiguió la medalla de bronce, y en competiciones europeas, aportando goles en encuentros clave.

La llegada de Gavioli, que supondrá una baza de aire fresco de liderazgo y mentalidad ganadora, responde a una apuesta clara de Ricardo Ares, que incorpora una pieza estratégica para reforzar su proyecto y volver a situar al Barça entre los grandes aspirantes al título continental. Con este acuerdo ya cerrado, según la fuente citada, el club azulgrana vuelve a dejar clara su ambición y su intención de recuperar protagonismo en Europa.