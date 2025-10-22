David Cáceres: "Me enteré por redes sociales de mi despido del Barça y eso es lo que más me dolió"

El proyecto de David Cáceres al frente de la sección de hockey patines del Barça duró apenas una temporada. El técnico barcelonés firmó un contrato por dos campañas pero tras unos discretos resultados el club decidió dar un cambio de rumbo a la sección y prescindió del entrenador antes de que se cumpliera su contrato.

Meses después de finalizar su camino en el banquillo azulgrana, Cáceres habló en el podcast 'La veu de l'hoquei' de su curso al frente del equipo y de una rescisión de la que se enteró a través de las redes sociales. Desde el inicio del programa el barcelonés fue claro, respondiendo a la pregunta ¿tú te hubieras despedido?' con un, "yo creo que no". "Yo hubiera explicado a la persona despedida por qué se le había despedido", afirmó contundente.

Cáceres fue desgranando durante el podcast cómo vivió esos días de rumores sobre su posible salida, antes de que le llegara la confirmación oficial. "A mi me ofrecen un proyecto de dos años, lo cojo encantado, para mi era un sueño poder entrenar al Barça, el mejor club del mundo, con muchas cosas para poder trabajar bien", relató el extécnico azulgrana. "Creo que empezamos bien la temporada con la Supercopa pero es verdad que luego nos encallamos con la Champions y eso hace que no salgan bien las cosas en la Copa del Rey. Luego hacemos un final de temporada brutal, con una liga que es una de las mejores del año y de golpe veo que no confían en mi y que deciden echarme", continua para desvelar que "me enteré por redes sociales y eso es lo que más me dolió".

"Si el club piensa que no estás preparado para estar en el banquillo o para seguir con este proyecto están en su derecho porque son los que mandan, pero me hubiera gustado que lo hicieran de otro manera porque yo soy muy del Barça", confesó.

"Yo me entero por redes sociales de que sonaba un nuevo entrenador y fui a preguntar al Director Técnico del club y me confirma que buscan un nuevo entrenador", explica Cáceres que conoció así su baja, poco antes de afrontar el play-off por el título de la OK Liga, aunque el anuncio oficial llegó ya en el mes de julio, con la temporada cerrada.

Una forma de trabajar distinta

Para el extécnico, el tropiezo en la Copa del Rey fue el "empujón" para que el club tomara la decisión de su despido, aunque para Cáceres, "Si tu haces un proyecto de dos años tienes que intentar confiar en el entrenador y si tras el segundo año no funcionan las cosas entonces hacer un cambio". En opinión del barcelonés, "se hicieron buenas cosas, el equipo iba bien en liga, donde tuvimos la suerte que no tuvimos en Champions". "En Champions no nos salieron las cosas y eso marcó mucho mi futuro", consideró Cáceres sobre el camino en una competición donde los azulgranas quedaron apeados en la fase de grupos con un balance de tres derrotas, tres victorias y cuatro empates.

"El Barça es un club muy grande donde todo se piensa como si fuera el futbol y es difícil trabajar porque no todo son decisiones deportivas, tienes que parlar con médicos, fisios...no son cosas que tu harías de normal. Hay muchas cosas que si estuvieras en un club pequeño no harías...", comentó. "Cuando llegas al Barça ya sabes donde vas aunque hasta que no estás dentro no notas la presión", dijo, apuntando que "si todo va bien todo el mundo está tranquilo, si el equipo tiene algún problema, todo el mundo en su medida tiene problemas". "Esto es una rueda, si las cosas van mal aprietan a tu jefe, esto es una rueda y al final acaba pagando el entrenador, que al final es lo más fácil", sentenció.