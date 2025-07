David Cáceres deja de ser entrenador del Barça

Nueva etapa para la sección de hockey patines del Barça. El club anunció este viernes que el técnico, David Cáceres, no continuará al frente del primer equipo el próximo curso, tan solo una temporada después de acceder al cargo.

"El FC Barcelona y David Cáceres han decidido conjuntamente separar sus caminos y, por este motivo, el técnico no finalizará su contrato que le vinculaba con la entidad hasta el 30 de junio de 2026", explicó el Barça en su comunicado, donde quiso agradecer el trabajo del entrenador, que pone así punto final a su segunda etapa en el club.

Después de tres temporadas al frente de las categorías inferiores, Cáceres tomó las riendas del primer equipo el curso pasado en sustitución de Edu Castro con el difícil objetivo de mantener el nivel de un equipo que se despedía de dos de sus grandes estrellas: Joao Rodrigues y Pau Bargalló. Un papel complicado que el barcelonés no ha podido cumplir con nota, pese a cerrar el curso como campeón de la OK Liga.

Después de 49 partidos dirigidos, entre OK Liga, Champions, Copa del Rey, Supercopa de España y Liga Catalana, el balance de una de las secciones más laureadas del club se ha saldado con dos títulos, la Supercopa de España y la liga, pero también con el mazazo de la eliminación en la fase de grupos de la WSE Champions y los cuartos de la Copa del Rey.

Relevo preparado

Con la salida de David Cáceres, el Barça afronta de nuevo la tarea de reconstruirse con un nuevo inquilino en el banquillo. Según avanzaron medios portugueses, el elegido será el ya exentrenador del Porto, Ricardo Ares. El preparador de 49 años llegó al Porto en la temporada 21/22, tras años siendo seleccionador absoluto de España tanto femenino como masculino y cuenta con un palmarés envidiable con Mundiales y Europeos Femeninos, dos Campeonatos Placard, una WSE Continental Cup y una Champions.

La próxima semana el Barça hará oficial el nombre del nuevo entrenador de la sección.