Cuartos de final con aires de revancha para el Barça en los cuartos de la Copa del Rey

La emoción está servida. El Barça debutará en la Copa del Rey de Hockey patines contra el Noia Freixenet, equipo anfitrión y rival que les eliminó el curso pasado en la misma ronda de cuartos del torneo por 0-2.

El Reus Deportiu Brasilia, vigente campeón del torneo, se medirá al Calafell La Menorquina en un vibrante derbi tarraconense, tal y como deparó el sorteo celebrado este lunes en el Celler de la Fassina de Can Guineu de Sant Sadurní d’Anoia. El mánager deportivo de la sección, Gaby Cairo, el entrenador, Ricard Ares y el jugador Sergi Aragonès conformaron la representación azulgrana en el torneo.

"Será un partido difícil como lo sería con cualquier de los otros rivales, aunque con el aliciente de lo que pasó la temporada anterior. Dejando de lado esto, vamos con mucha ilusión y muchas ganas en una competición que tenemos ganas de conseguir pero que habrá que ir paso a paso", valoró el preparador azulgrana.

Los azulgranas, el equipo más laureado de la competición, con 26 títulos, buscarán recuperar la corona que conquistaron por última vez en la temporada 2023/2024 en una final contra el Senergy Renovables Sant Just (0-6).

La fase final del torneo copero se disputará del 19 al 22 de marzo en el pabellón del Ateneu Agrícola, la casa del Noia Freixenet, justo una semana después del duelo entre Barça e Igualada de la WSE Champions (12 de marzo a las 20.30 horas en el Palau). Reus y Calafell abrirán la competición el 19 de marzo. Ambos equipos se han visto las caras en tres de las últimas cuatro eliminatorias de cuartos de final, la más reciente el año pasado con triunfo rojinegro (2-1).

El líder de la liga, contra el PAS Alcoi

Por el otro lado del cuadro, con partidos programados para el viernes 20 de marzo, el Igualada Rigat buscará mejorar su actuación del curso anterior, cuando cayó en cuartos frente al Liceo (5-4). Su primer rival será el Voltregà, que regresa a una fase final dos años después.

El último cruce de cuartos enfrentará al actual líder de la OK Liga, el Deportivo Liceo, que buscará ganar la Copa del Rey cinco años después, con el PAS Alcoi, octavo clasificado y último equipo en sellar su billete para la fase final.

Las semifinales están programadas para el sábado 21 de marzo, mientras que la final será el domingo 22.