Así está el cuadro de la OK Liga de hockey en semifinales: cruces, rivales de Barcelona y fechas

La OK Liga 2025-26 ha entrado de lleno en las semifinales de la competición. Después de una dura temporada en el campeonato nacional de hockey, los ocho equipos mejor clasificados del curso regular accedieron a los playoffs, donde actualmente solamente quedan cuatro con opciones de llevarse el título de campeones, entre ellos el FC Barcelona.

El equipo azulgrana aseguró su presencia en las semifinales tras sufrir más de lo esperado contra el Noia. Los vigentes campeones tuvieron que llegar al tercer partido de los cuartos de final para doblegar la resistencia de sus rivales, pero siguieron adelante en su camino a revalidar el título por cuarta temporada consecutiva.

Alabart y Marc Grau, durante un partido / Valentí Enrich

En semifinales, el Barça se enfrenta a Igualada en un duelo entre segundo y tercer clasificado de la temporada regular. Entre ambos saldrá un billete para la final, mientras que el otro se decidirá de la eliminatoria que disputan Liceo -ganador de la temporada regular- y Calafell.

Los gallegos, que llevan una excelsa campaña en el campeonato liguero, se postulan como principales rivales del Barça en una hipotética final. Son los segundos máximos campeones históricos de la competición por detrás del Barça, que conquistó su 35ª OK Liga la temporada pasada tras superar precisamente al Liceo en la final.

El calendario de las semifinales de la OK Liga 2025/26

HC Liceo (1) vs Calafell La Menorquina (4) Primer partido: HC Liceo 4-1 Calafell La Menorquina (Riazor)

4-1 Calafell La Menorquina (Riazor) Segundo partido: HC Liceo 4-1 Calafell La Menorquina (Riazor)

4-1 Calafell La Menorquina (Riazor) Tercer partido: viernes 5 de junio, hora por confirmar, en Calafell

Cuarto partido (si es necesario): fecha y hora por confirmar, en Calafell

Quinto partido (si es necesario): fecha y hora por confirmar, en Riazor Barça (2) vs Igualada Rigat HC (3) Primer partido: Barça 4-1 Igualada Rigat HC (Barcelona)

4-1 Igualada Rigat HC (Barcelona) Segundo partido: lunes 1 de junio a las 19:00 horas en el Palau Blaugrana

Tercer partido: viernes 5 de junio a las 20:30 horas en Les Comes

Cuarto partido (si es necesario): fecha y hora por confirmar, en Les Comes

Quinto partido (si es necesario): fecha y hora por confirmar, en el Palau Blaugrana

Dónde ver los playoffs de la OK Liga

En España, los playoffs de la OK Liga se pueden seguir a través de OKLiga.TV, la plataforma oficial de la competición, que ofrece partidos en directo, replays y resúmenes según el calendario oficial. Además, algunos encuentros también se emiten por televisiones autonómicas: Esport3 ofrece los partidos de ámbito catalán, como el Barça-Igualada o el Igualada-Barça, mientras que TVG2 emite los encuentros vinculados al HC Liceo en Galicia. La disponibilidad puede variar según el partido, por lo que conviene consultar la programación oficial antes de cada jornada.

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