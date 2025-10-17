Un 'Clàssic' para tomar medidas a la Champions

El Barça continúa su particular 'Tourmalet' de competición y apenas cuatro días después de recibir al Liceo en el Palau Blaugrana afronta este sábado otro clásico en una nueva jornada de la OK Liga. Los de Ricard Ares visitan la pista del Reus Deportiu, un rival de entidad que afronta la cita como líder de la competición con cuatro victorias en cuatro fechas disputadas. El 'Clàssic' después del 'Clásico' con el objetivo de reconducir la situación en la liga.

Los azulgranas llegan a este partido sextos en la tabla después de la derrota contra el conjunto gallego en casa. En un duelo intenso, el combinado de Juan Copa se tomó su revancha particular tras las derrotas en el play-off de la OK Liga y las semifinales de la Supercopa y arrancó dos prestigiosos puntos para afianzarse en la zona alta de la tabla. El Barça, aunque tuvo opciones hasta el final, acusó el esfuerzo acumulado en las últimas semanas, en las que ha disputado hasta siete partidos en apenas 10 días, con un largo viaje a Argentina incluido para jugar el Mundial de Clubes.

Un torneo que se ha cobrado la primera baja de la temporada con la lesión de Marc Grau, que tuvo que pasar por quirófano y estará de baja las próximas cinco semanas; además de la fractura nasal que sufrió Pablo Álvarez y que le obliga a jugar con una aparatosa máscara. Durante la semana del torneo, el Barça se perdió también la tercera jornada de la OK Liga y este mismo miércoles deberá afrontar el duelo aplaza contra el Calafell (20.00 horas), lo que aprieta aun más el calendario azulgrana en este mes de octubre.

Un duelo para recuperarse

En este contexto, la plantilla afronta el duelo contra el líder con "muchas ganas de competirlo bien y trabajar para ganarlo", según apuntó en la previa el técnico azulgrana, Ricard Ares. "La derrota nos hizo daño", confesó el preparador vasco, en referencia al duelo contra el Liceo que "nos debe servir para crecer y saber que los partidos deben arrancar desde el primer minuto". "Tenemos claro que es lo que tenemos que hacer para ganar en Reus", sentenció.

El partido servirá además como preparación de cara al inicio de la WSE Champions League. En tres semanas, el próximo seis de noviembre, los azulgranas debutarán en la competición continental precisamente en la pista del Reus (21.00H) en uno de los derbis catalanes del Grupo A en el que está enmarcado también el Igualada.

En una plantilla con poca profundidad de banquillo la acumulación de partidos se ha hecho patente con Ares obligado a dosificar minutos y a incluir en la convocatoria jugadores del filial como Biel Nadal, quien ya formó parte de la convocatoria ante el Liceo y el Sant Just.