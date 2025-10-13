Un Clásico para iniciar el tourmalet

120 días después de su último partido en el Palau Blaugrana, el Barça regresa por todo lo alto a su templo para estrenarse esta temporada ante su afición (20:00 horas). El equipo de Ricard Ares recibirá al Deportivo Liceo, un rival de sobras conocido por su potencial en el inicio de un auténtico tourmalet de partidos tanto en la OK Liga como en la WSE Champions.

Los azulgranas llegan al duelo de este martes tras sumar los tres puntos este domingo ante el Innoaesthetics Sant Just (0-4) sin tiempo para descansar antes ni después del partido. Han sido 6 enfrentamientos los que ha disputado el Barça en apenas 9 días y en el horizonte llegan rivales de la talla del Reus, Noia o Voltregà. A pesar del cansancio esperable, el equipo llega con la moral alta y con ganas de demostrar su buen nivel este inicio de temporada.

El partido contra Deportivo Liceo marcará el regreso del Barça al Palau Blaugrana 120 días después. Su último partido en el templo azulgrana fue precisamente contra los gallegos en el segundo partido del playoff de la final de la temporada pasada con grato recuerdo para el equipo de David Cáceres. Ahora con Ricard Ares a los mandos, el nuevo técnico se estrena ante su nueva afición con ganas de presentarse con buena cara: "Me hace mucha ilusión estar por primera vez en el banquillo del Barça aquí en el Palau y quiero que sea con una victoria", explicó el entrenador.

El Barça ha arrancado esta temporada con buen pie. En el campeonato liguero, los azulgranas vencieron sus dos primeros partidos que les han servido para ser terceros con un partido menos disputado. El duelo de este martes será una prueba de nivel ante un rival de altura. A pesar de dejar escapar dos puntos en casa ante el SHUM Frit Ravich (3-3) en la primera jornada, el conjunto de La Coruña no ha perdido ningún punto en las dos siguientes jornadas. Será, además, el segundo clásico entre los dos conjuntos tras la semifinal de la Supercopa, donde el Barça consiguió la victoria (5-2).