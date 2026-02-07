Un 'Clásico' para curar las heridas de Champions

Apenas tres días después de la derrota contra el Porto en la WSE Champions (0-2), el Barça afronta otro punto de su 'Tourmalet' particular con una visita a Riazor para la jornada 17 de la OKLiga (12.00 horas). En tierras gallegas espera el Liceo, actual líder de la competición doméstica con 41 puntos, por los 38 que atesora el Barça, que es segundo. La victoria, por tanto, supondría un paso decisivo para unos y otros en la fase regular pese a que restan muchas jornadas por delante.

Los de Juan Carlos Copa afrontan la cita con el precedente de la visita al Palau Blaugrana de la cuarta jornada, en la que se impusieron por un claro 3-5. Con esa victoria los gallegos se tomaban la revancha de la derrota sufrida unas semanas antes en las semifinales de la Supercopa de España. Llegan también tras un exigente partido contra el Benfica en la Champions que se saldó con un 4-4 que los mantiene vivos en el Grupo B.

Vuelta a casa

Tras el partido contra el Porto del jueves por la tarde, el Barça utilizó el viernes como jornada de recuperación y este sábado viajó a primera hora hasta A Coruña para continuar con la preparación. El equipo se ha ejercitado en las instalaciones del Compañía de Maria, el equipo de formación de Ignacio Alabart.

El tiempo real de entrenamiento es prácticamente nada", admitió el preparador azulgrana en la rueda de prensa posterior al duelo contra el Porto. Un margen corto que no debe servir de excusa. "Es un partido vital para nosotros, contra un rival que conocemos perfectamente. Esta derrota nos tiene que servir para reaccionar y volver líderes en la OkLiga", zanjó entonces.

"Es evidente que con el Play-off no es decisivo, pero sí importante para el transcurso de la parte final. Trabajaremos el duelo al 300% para ganarlo como sea", valoró Ares ya desde tierras gallegas.

El gallego vivió una jornada especial en la que fue su casa hasta los 16 años, antes de poner rumbo al Barça. "Estoy muy agradecido al club y al colegio por las facilidades que nos han puesto para poder entrenar aquí y muy contento de reencontrarme con ellos, porque siempre me muestran el cariño que me tienen", explicó en declaraciones a los medios del club.

Emociones aparte, Alabart afirmó que "venimos con la idea clara de venir a ganar, demostrar que somos un gran equipo y con el objetivo de volvernos a poner líderes”.