La Champions vuelve al Palau con una consigna clara para el Barça

La WSE Champions vuelve este jueves al Palau Blaugrana con la visita del St. Omer francés (20.30 CET), a priori, el rival más asequible del grupo A y una buena oportunidad para regresar a la competición continental con buenas sensaciones.

Después de tres jornadas, los de Ricard Ares son terceros del grupo por detrás del Porto portugués y el Trissino italiano, después de dos victorias y un empate, precisamente contra el conjunto transalpino en el que fue el último partido disputado en casa. Los franceses, por su parte, aun no han estrenado su casillero y acumulan tres derrotas en los tres enfrentamientos disputados hasta el momento. Tampoco llegan con los mejores precedentes, tras perder el curso pasado los dos partidos contra el Barça, con el que también coincidió en la primera fase de la competición.

Los azulgranas se impusieron por un contundente 7-2 en el partido que inauguraba el curso europeo y ganó también en el partido que cerró la fase de grupos (3-4), disputado en suelo francés y en el que ya no había nada en juego, con ambos ya eliminados.

El panorama en este ocasión se presenta diferentes para un Barça que ha arrancado mejor que en la pasada edición, donde no pudo conseguir el objetivo de clasificarse para los cuartos de final. La temprana eliminación supuso un varapalo que no quieren repetir los azulgranas, que afrontan el partido con todas las posibilidades en mente. "Los puntos en casa en la fase regular de Champions no se pueden escapar y además hay que estar atentos a los goles 'average' para más adelante", apuntó Ricard Ares, consciente de la importancia, no solo de la victoria, sino también de un resultado favorable que puede ser decisivo al final de esta ronda.

"Queremos ganar, sacar los tres puntos y seguir en la parte alta de la clasificación. Hay que intentar hacer un buen partido para seguir sumando para el mes que nos viene, que será muy complicado", indicó por su parte Ferran Font, en referencia a los próximos compromisos del equipo, que serán los dos duelos contra el actual líder, el Porto de Carlo Di Benedetto y el exazulgrana Helder Nunes.

El encuentro contra el St. Omer llega justo después del partido de la OK Liga contra el Adiss Hockey Rivas que dio al equipo del Ricard Ares el liderato de la competición doméstica, superando al Igualada por mejor 'gol average'.

El técnico azulgrana podrá contar con toda la plantilla disponible para este partido, con la única duda de Pablo Álvarez. El argentino no disputó el encuentro liguero por una sobrecarga en los isquios de la pierna izquierda y tuvo que ser sustituido en la convocatoria por el joven del filial Biel Nadal. De confirmarse su ausencia, sería el segundo partido que se pierde el sanjuaneño tras hacerse oficial su salida del club al final de esta temporada.