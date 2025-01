Champions: El Barça recibe al líder Noia Freixenet en una situación límite

El Barça recibe este jueves a las 20.30 horas al CE Noia Freixenet (Barça ONE en directo) en un duelo prácticamente decisivo después de solventar las cuatro primeras jornadas del Grupo A de la WSE Champions League por los 10 del conjunto del Alt Penedès, flamante líder.

La situación es difícil de entender. A las órdenes de David Cáceres, el nuevo equipo de la sección más 'recortada' de la entidad conquistó la Supercopa de España y está maravillando en la OK Liga con 12 victorias en las 12 jornadas disputadas y +48 en el 'goal-average' general, pero no arranca en Europa.

Tras debutar con una clara victoria por 7-2 ante el St. Omer galo (ha perdido los cuatro partidos), el 22 veces campeón continental tan solo ha sumado un punto en los otros tres encuentros: empate en el Palau frente al OC Barcelos (3-3) y derrotas en las pistas del Reus Deportiu Virginias (5-4) y con estrépito en la del FC Porto Fidelidade (5-2).

En fin, que los azulgranas son quintos con cuatro puntos (los cuatro primeros de cada grupo pasan a cuartos) por los 10 de un Noia Freixenet al que venció por 7-1 el 9 de diciembre con cinco goles de Pablo Álvarez en la competición doméstica. ¿Se verá este jueves al Barça valiente de la OK Liga o al nervioso de la Champions?

Tanto David Cáceres como la totalidad de la plantilla están responsabilizados y apelan a la afición para que se acerque al Palau. "Los puntos son importantísimos. Sabemos que no podemos perder. No debemos tener ansiedad, sino que hemos de salir con mucha intensidad, jugar como sabemos. Salir con esta mentalidad, no tener prisa y respetar mucho al Noia, porque sabemos que nos lo pondrá muy complicado", recalcó el míster.

Por cierto, que antes de una vez consagrado como un emblema del Igualada con 13 temporadas consecutivas en las que alzó tres Champions, Cáceres militó dos temporadas en el conjunto de Sant Sadurní d'Anoia (2008-2010).

Uno de los referentes del Barça es Ignacio Alabart. "Somos conscientes de que debemos reengancharnos a la lucha por los cuartos de final. Tenemos que seguir aspirando a terminar lo más arriba posible en la clasificación y para eso no queda otra que sumar estos tres puntos como sea", recalcó el gallego.

Dos jugadores veteranos están siendo clave en esta sensacional campaña saturniense. A sus 45 años, el incombustible Jordi Bargalló suma cinco tantos, los mismos que Xavi Costa (38). Por contra, Iván Morales (24 años) es el máximo realizador liguero del Noia con nueve goles, pero en Europa tan solo suma uno.

Será el primer asalto entre ambos equipos en ocho días. Al igual que en la Champions de balonmano, el calendario es capicúa y el jueves 16 habrá otro enfrentamiento entre Noia Freixenet y Barça, esta vez en L'Ateneu con los de Carlos Cortijo como locales.