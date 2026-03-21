La bola parada y un gran Calafell echan a un triste Barça de la Copa del Rey

Un magnífico CP Calafell La Menorquina volvió a ejercer de 'bestia negra' del Barça con una histórica victoria en los penaltis (3-3) en las semifinales de la Copa del Rey que lo catapulta a la primera final de su historia ante el ganador del Igualada Rigat - Liceo (18.15 h). Del "perder tendrá consecuencias de Joan Laporta" a una sección cada vez más vulnerable y con menos poderío económico. "Al soci no se li por enganyar", que decía el mítico Núñez.

Calafell La Menorquina - Barça (hockey patines, Copa del Rey), 21/03/2026 COPA DEL REY CAL 3* 3 BAR Alineaciones CALAFELL LA MENORQUINA, 3* (0+3+0+0): Martí Serra (p.), Carles Domènech, Biel Pujadas, Sergi Folguera (2, 2 f.d.), Aleix Marimon (1, p.) -cinco inicial-, Jero García, 'Jepi' Selva y Joan Pujalte. BARÇA, 3 (1+2+0+0): Sergio Fernández (p.), Ignacio Alabart (1), Xavi Barroso, Marc Grau, Eloi Cervera -cinco inicial-, Sergi Llorca (2), Sergi Aragonès y Ferran Font.

Era un partido con muchas cuentas pendientes del lado azulgrana en la lucha por recuperar el título y lograr el octavo en las últimas 10 ediciones. Y es que los de Guillem Cabestany derrotaron al Barça en la final de la Lliga Catalana (4-2) y en la OK Liga el pasado 18 de enero (4-1). Esta vez la clave estuvo en la bola parada, por la inefectividad barcelonista y el acierto de su oponente.

En ambos encuentros, el Calafell aprovechó los errores azulgranas y en los primeros minutos llegaron así dos contras peligrosas con Carles Domènech como protagonista. Barroso envió fuera un riguroso penalti en el 7' y las llegadas peligrosas de 'Jepi' Selva en el 10' y de Aleix Marimon en el 13' obligaron a parar el partido al técnico azulgrana. A partir de ahí, su equipo sí ejecutó bien el plan de partido.

Ante un rival muy centrado en las marcas individuales, Sergi Llorca aprovechó un desconcierto defensivo provocado por un bloqueo de Ferran Font y se internó por la derecha (ahí hicieron aguas los tarraconenses) para firmar el 0-1 al paso por el 15' y ya suma siete partidos seguidos viendo puerta.

Los últimos 10 minutos fueron lentos, con control blaugrana y sin excesivas llegadas. Sergi Folguera rozó el empate en el 17' en una pared con Biel Pujadas, quien no llegó al pase de Domènech en el 20'. Antes del descanso, una ocasión por cada bando, de Ignacio Alabart y del cedido Quim Gabarró.

Las faltas se sucedieron en el regreso del partido y ambos equipos tenían ocho a 21:40 del final... a dos de la primera directa. Y llegó otro penalti riguroso por un agarrón a Gabarró que transformó Aleix Marimon en el 1-1 en el 30'. El Barça perdió el control del partido y, tras una gran llegada de Sergi Folguera y el ex del Pons Lleida aprovechó una directa por la décima falta azulgrana para firmar el 2-1 en el 33'.

Font envió fuera la directa por la décima falta del Calafell. No marcó el Barça en la superioridad con dos paradas de Martí Serra, quien estuvo providencial ante el ex del Sporting en el 37'El propio Font realizó un gran recorte y un pase medido para que el Llorca marcase el 2-2 en el 40'.

Con 14 taltas en cada equipo, el bigoleador Llorca se equivocó y el 'mago' Sergi Folguera repitió con el 3-2 de falta directa. Llegó la 15ª tarraconense y Alabart no pudo con Martí Serra, pero marcó acto seguido el 3-3 tras levantar la bola por detrás de la portería y rematar elevando el stick. ¡Prórroga!

Un remate al larguero de Alabart (tercer hierro azulgrana) y una gran intervención de Martí Serra fue todo lo que deparó la primera parte de la prórroga. El meta del Calafell desvió un penalti tras revisión que lanzó el gallego a 3:40 del final. Mereció mucho más el Barça en una semifinal que se decidió en la tanda de penas máximas. Y ahí el único que marcó fue Aleix Marimon. El Calafell jugará la final y el Barça... otra decepción.