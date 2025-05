Barroso: "En el play-off, la identidad del equipo volverá a aparecer"

El Barça inicia este viernes la defensa del título de la OK Liga con la serie de cuartos ante el PAS Alcoy, una eliminatoria al mejor de tres partidos que la plantilla espera dar por cerrada con los dos enfrentamientos en casa, sin necesidad de un tercer partido en la siempre complicada pista alicantina.

El mediocentro azulgrana, Xavi Barroso, analizó para SPORT las claves de la eliminatoria y repasó el estado de la plantilla en una temporada de altibajos con la temprana eliminación de la Champions y la Copa del Rey.

¿Cómo se enfrenta el equipo al play-off? ¿Con qué sensaciones?

Decir que son buenas sería engañar, pero creo que estamos volviendo a coger buenas sensaciones después de los altibajos que hemos tenido durante toda la temporada. Pensábamos que iba todo demasiado bien cuando no habíamos perdido ningún partido en la liga, o cuando hicimos el récord de victorias, pero las cosas no nos estaban saliendo bien en la Champions. Con el palo de no clasificarnos para la Champions, seguido de la eliminación en la primera ronda de la Copa, creo que estas sensaciones aún iban a peor, y ahora hemos estamos intentando lo que queda de liga regular, volver a coger buenas sensaciones en los entrenamientos, competir entre nosotros y en los partidos que quedaban de liga, y creo que estamos volviendo a cogerlas. Vamos recuperando a los que vienen de lesiones, que siempre son buenas noticias, y las ganas no nos las quita nadie, tenemos muchísimas ganas de terminar el año con un título.

Lo hemos dicho desde el primer día, la liga es la fase regular, lo que juegas todo el año. Es el título más importante de la temporada, aunque sabemos que Champions siempre hace ilusión, pero lo más importante es la liga, así que las sensaciones son las que son, pero creo que con las ganas y la ambición que este grupo tiene, vamos a por ello.

Después de la eliminación en la Champions y la Copa, ¿habéis podido poner en valor el 18 de 18 de la Liga?

Sí, se ha valorado. Cada victoria y cada buen resultado se valora, igual que se valora cada mal resultado porque al final es una tarea del día a día. Por suerte siempre trabajamos sobre la victoria y es muy difícil, porque cuesta ver mucho los errores, cuesta ver las cosas malas cuando se gana.

Se ha dado mucho valor a lo que se ha hecho, 18 victorias seguidas, aunque yo tampoco soy de valorar mucho estas cosas, pero sí, se ha dado valor desde el club, nosotros también, los jugadores, el staff, todos lo hemos valorado, es una cosa muy difícil. Pero puedes hacer todo este récord y quedar primero en la liga regular, pero faltan 8 jornadas, la hora de la verdad comienza ahora y es cuando tenemos que demostrar que hemos conseguido esto porque se han hecho las cosas bien.

Cuando quedasteis eliminados de la Champions, hubo un pequeño bajón en la liga ¿se ha trabajado alguna cosa en concreto para emprender este tramo final?

Hemos trabajado mucho en lo que se nos ha dado bien para conseguir todo lo que se ha conseguido bueno durante el año. En esta fase de bajón en la liga, habíamos perdido un poco la identidad, el no correr a los contraataques o no correr detrás de los contraataques defensivos, pero yo creo que un arma muy poderosa de este equipo es que al principio del año corríamos muy bien los contraataques, los finalizabamos muy bien, teníamos mucha pólvora delante, gente que tiene mucho gol en el stick los estábamos aprovechando mucho. Cuando lo dejamos de hacer, quizás coincide con ese bajón dijimos que teníamos que recuperar nuestra identidad, que es esta, defensar muy fuerte, correr muy bien los contraataques y valorar si se tiene que acabar tan rápido en la portería. Creo que ahora lo estamos volviendo a hacer y creo que veréis durante el play-off que la identidad del equipo volverá a aparecer.

Xavi Barroso es uno de los veteranos del equipo / Dani Barbeito

A nivel personal, con las bajas importantes que ha tenido el equipo has tomado un rol más de peso...

No lo percibo así, pero creo y considero que tengo un papel importante dentro del equipo, por la experiencia de muchos años en profesional, por los muchos años que llevo aquí en casa, pese al periodo que estuve en el extranjero. Aun así, creo que cuando tienes bajas en un equipo, todos los integrantes que están activos tienen que dar este paso adelante y creo que todos lo hemos hecho. A veces te sale bien, a veces te sale mal, a veces te sale como querías y a veces no. Con los que éramos hemos hecho lo que hemos podido, pero siempre piensas que podrías haber hecho algo más. Lo hemos revisado y ya está.

Yo creo que está todo alineado para que en este play-off vuelva a aparecer la mejor versión de este Barça, que todo el mundo lo espera, nosotros también y estamos unidos para hacerlo.

Las bajas han obligado a dar la alternativa a los jóvenes de la casa, ¿qué aporta esta savia nueva a la plantilla?

Yo siempre les digo, que el primer día tienes estos pequeños nervios, pero no sé qué pasa con las nuevas generaciones, que el primer día ya no tienen ni nervios. Los miras y es un día más en la oficina.

Además siempre que llegan a un vestuario se nota esta alegría que es muy bienvenida, y aparte trabajan como nadie y creo que es lo que han de hacer, trabajar para asumir su objetivo. Aquí han podido hacer un test de lo que es el deporte profesional, y no están tan lejos. Hay muchos a los que les costará más y a otros menos, pero tenemos algunos que están a un paso, ya no de la OKLiga, porque ya son mejores que muchos jugadores que hay en otros equipos de la OKLiga, pero están a un paso de vestir esta camiseta y jugar con nosotros.

El primer rival va a ser el PAS Alcoy, un equipo que os complica mucho la vida en todos los partidos en que os enfrentáis ¿Dónde creéis que estarán las claves del partido?

Hay muchas claves en esta eliminatoria, empezando por el viernes (hoy). Aquí no se nos puede escapar ni un partido, tenemos muy claro, que si ganamos todos los partidos que jugamos en casa, somos campeones de la Liga, y eso hay que comenzar a plasmarlo el viernes que viene (por hoy), ganar el primer partido y poner la eliminatoria 1-0. Además será un partido especial porque se hace el homenaje a Panadero y le queremos dedicar esta victoria por todo lo que ha hecho, por el club, por el hockey del Barça, por mí en especial. Cuando era niño era como un hermano mayor que me ha cuidado desde que era infantil así que espero que venga todo el mundo que pueda porque lo merece.

En la pista del PAS Alcoy siempre es muy difícil, haces un viaje de autobús de 6 horas, llegas cansado, el día siguiente, quizás todavía acusas un poco ese cansacio y no es una excusa, pero no estamos acostumbrados a hacer viajes tan largos, y su pista no sé qué tiene, pero siempre cuesta, no solo al Barça, sino a todos. Todos los que van allí, o ganan por un resultado muy ajustado. Es una pista muy difícil, no sé qué tiene, también el público aprieta un poco, pero tampoco es un condicionante, y ellos saben muy bien lo que juegan, no les coges en ningún contraataque, se mantienen muy bien, tienen un porterazo, y se saben defender muy bien, aprovechan las pocas que tienen y con eso van haciendo. Aun así, creo que es una eliminatoria que tenemos que ganar con 2-0, y decir que el Barça ha vuelto.

Es un partido especial porque es el homenaje a Pana y le queremos dedicar esta victoria por todo lo que ha hecho, por el club y por el hockey del Barça

El partido del viernes será especial con el homenaje a Panadero ¿Qué significaba para ti el '9'?

Creo que no es importante solo para mí y para el Barça sino por lo que significa para el hockey en general. Es el jugador más polivalente que he visto en mi vida y es un referente para mí, es el trabajo, es lo buena persona que es, lo humilde que es con todo lo que ha ganado y además lo daba todo en cada entrenamiento. Es una pasada verlo jugar y además es un jugador de equipo como pocos ha habido. Es una gran persona y merece que haya un Palau lleno.