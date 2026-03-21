El Barça, a vengarse del Calafell para pasar a la final

El Barça recuperó su imagen más sólida el pasado jueves para imponerse con autoridad por 4-0 al anfitrión Noia Freixenet en los cuartos de final de la Copa del Rey que se disputa en L'Ateneu Agrícola de Sant Sadurní d'Anoia y este sábado disputará contra el Calafell La Menorquina (14.00 horas, Esport3) en un partido con morbo y con aires de revancha.

El equipo de Ricard Ares inició su mala racha a domicilio en la OK Liga en su visita a Calafell (4-1 el pasado 18 de enero). Esa derrota hizo mucho daño y después llegarían otras dos, primero en la pista del Liceo (1-0) y después precisamente en la pista del Noia Freixenet (4-2). Y también fueron los verdugos de los azulgranas en la final de la Lliga Catalana por 4-2.

Por su parte, el equipo que dirige el exseleccionador español Guillem Cabestany fue el encargado de abrir la Final a Ocho y lo hizo con una gran victoria por 4-2 contra el todavía campeón Reus Deportiu Brasilia que lideró el argentino Jerónimo García con dos goles en su segunda temporada en el club tras cuatro cursos en el hockey rodado italiano.

Por la otra parte del cuadro, el líder liguero Liceo sufrió este viernes para eliminar en cuartos al Aitex Pas Alcoi (2-1) y se jugará el pase a la final a las 18.15 horas contra un Igualada Rigat que venció por el mismo resultado al CP Voltregà Movento Stern con un tanto clave de Marc González a 4:29 del final.

El Calafell atraviesa un gran momento y es un rival peligroso que ocupa la quinta plaza en la OK liga con 41 puntos, los mismos que el Reus Deportiu (cuarto). Los del Baix Penedès se han enfrentado tres veces contra el Barça esta temporada y suman dos victorias por una sola derrota. Una de sus figuras es Quim Gabarró, cedido por el Barça.

Hablan los protagonistas

El técnico blaugrana, Ricard Ares, destacó que el equipo está "con mucha ilusión y con muchas ganas, porque es un partido que da acceso a una final. Por lo tanto, tenemos que trabajar mucho en la recuperación y en la preparación del partido. Nos ha ido muy bien tener un día de descanso y la Copa son cuatro días a todo ritmo".

El Barça se medirá a un rival que se le atraganta / CP CALAFELL

"Hemos hecho una sesión de vídeo, porque nos enfrentamos a un rival muy complicado que este año nos está poniendo las cosas muy difíciles. Ya lo dicen los números de tres enfrentamientos, que tan solo hemos podido ganar uno. Hemos perdido contra ellos la final de la Liga Catalana y el partido de Liga como visitantes", añadió el técnico blaugrana.

Por su parte, Marc Grau destacó que el equipo tiene muy claro que el Calafell "es un equipo que trabaja muy bien y nuestras anteriores experiencias contra ellos nos han servido para sacar conclusiones y ver cómo enfrentamos este partido. De todas formas, la clave va sobre cómo compitamos nosotros. Veo al equipo muy concentrado y hemos venido a ganar esta Copa".