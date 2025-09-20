Un Barça muy serio golea al Liceo y se jugará la Supercopa contra el Igualada

El Barça consiguió este sábado el billete para la final de la Supercopa de España tras derrotar al Deportivo Liceo en el Pabellón de Les Comes (5-2). El equipo dirigido por Ricardo Ares consigue el primer paso hacia su objetivo de sumar la cuarta Supercopa consecutiva, aunque para ello deberán superar al anfitrión Igualada Rigat en el último partido del torneo nacional.

El equipo azulgrana llegaba tras caer en la final de la Frit Ravich Lliga Catalana ante el Calafell La Menorquina (4-2) con ganas de demostrar el nivel de su plantilla. Y lo hicieron de inmediata, con una inmejorable puesta en escena basada en la presión asfixiante y el juego rápido entre los pupilos de Ricardo Ares. Los esfuerzos de los azulgranas dieron sus frutos; Marc Grau se giraba en una jugada relámpago del Barça fruto de una recuperación y anotaba el primero del equipo en la primera mitad (1-0).

No tardaría en llegar el segundo; Ferran Font terminaba introduciendo la bola en la portería del Liceo con algo de suspense tras un lanzamiento escorado (2-0). El Barça dominaba, no parecía mostrar debilidades en su sistema... pero en un error inesperado en un pase horizontal de Eloi Cervera, Bruno Saavedra se anticipaba y recortaba distancias (2-1). Sin embargo, antes del descanso, Xavi Barroso, a pie cruzado, conectaba un potente tiro que superaba a los jugadores del Liceo y ponía el tercero para los azulgranas (3-1).

Tras el descanso, el Liceo volvía a ponerse cerca en el marcador con un tanto espectacular levantando la bola de David Torres (3-2). Y como sucedió en la primera mitad, la respuesta del Barça fue inmediata; Sergi Aragonés trajo de vuelta la tranquilidad con un gran tiro cruzado desde fuera del área que se coló dentro de la portería del Liceo (4-2). El tanto azulgrana permitió respirar a los de Ricardo Ares, que aprovecharon un contragolpe de Sergi Aragonés que ejecutó finalmente Pablo Álvarez para completar la goleada (5-2).

Tras el pitido final, el conjunto azulgrana selló su pase a la final de la Supercopa de España contra el Igualada Rigat, que se impuso en la primera semifinal al Reus Deportiu Brasilia (3-5). El duelo final se disputará este domingo a las 12:15 horas en el Pabellón de Les Comes.