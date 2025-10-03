El Barça sella su pase a las semifinales del Mundial de Clubes

Primer objetivo conseguido. Después de arrollar al Andes Talleres en la primera jornada, el Barça se impuso al Olimpia argentino en un duelo igualado (4-3) y certificó así su presencia en las semifinales del Mundial de Clubes que se está disputando en el Aldo Cantoni de San Juan (Argentina). Esta madrugada (00.00 Esports3) buscará el liderato en el último partido de esta fase de grupos contra el Sporting.

Barça - Olimpia (03-10-2025) Mundial de Clubes BAR 4 3 OLI Alineaciones Barça Carles Grau, Ignacio Alabart, Eloi Cervera, Sergi Aragonès, Marc Grau-cinco inicial- Pablo Álvarez, Sergi Llorca, Ferran Font, Xavi Barroso y Sergi Fernández (PS). Olimpia Adolfo Esteban, Ignacio Lloveras, Gonzalo Acosta, Francisco Mas, Federico Carrión -cinco inicial- Luis Alanis, Federico Ortiz, Octavio Maximo, Bautista Giménez, Alejo Fernández

El duelo, más allá de la clasificación, tuvo un componente especial para el azulgrana Pablo Álvarez, quien recibió ante del partido un reconocimiento especial por parte del Olimpia, el que fuera su club de formación. Emocionado, el argentino recibió una camiseta conmemorativa y el aplauso de los miles de aficionados que abarrotaron el feudo argentino.

El Barça arrancó el encuentro con los esquemas claros y ya en los primeros minutos dispuso de algunas ocasiones que no pudo materializar, una situación que se mantuvo durante todo el partido. Así, el primero tardó nueve minutos en llegar. Fue Ferran Font el encargado de abrir la lata con una jugada personal. El 24 tuvo después una nueva ocasión para ampliar la renta, así como Pablo Álvarez por dos veces, una en jugada y otra de penalti a falta de seis minutos para el final.

Los de Ricard Ares mantenían el dominino sobre el parquet pero seguían lastrados de cara al gol. Aún así, la insistencia obtuvo su premio y justo antes del descanso Eloi Cervera hacía el segundo.

El Aldo Cantoni empuja al Olimpia

El guion parecía ya sentenciado cuando Pablo Álvarez hizo el tercero a poco de empezar la segunda mitad, pero esa diana hizo despertar a un Olimpia que, espoleado por el público, creyó en sus opciones. En apenas seis minutos recortó distancias gracias a los tantos de Federico Ortiz (29') y Federico Carrión (35').

Sergi Aragonès cortó en seco el parcial haciendo un cuarto que devolvía el margen a los azulgranas y les permitía afrontar con cierta tranquilidad el tramo final. Una calma tensa en un polvorín como el Aldo Cantoni que volvió a desatarse con el tercero del equipo local, obra de Gonzalo Acosta, prácticamente en la siguiente jugada.

El Barça dispuso aun de alguna ocasión aislada aunque se mantuvo la dinámica de todo el partido, con el equipo poco acertado de cara a gol, y el marcador ya no se movió.