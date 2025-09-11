El Barça saca billete a la final de la Lliga Catalana

El Barça superó al Igualada en la segunda semifinal de la Lliga Catalana y disputará la final por el título el próximo domingo contra el Calafell, que se impuso al Reus por 3 a 2. El nuevo Barça de Ricardo Ares mantuvo la línea ascendente que ha mostrado en la fase de grupos y no hizo concesiones ante el conjunto del exazulgrana Matías Pascual, dejando el duelo encarrilado ya en la primera parte.

Barça - Igualada (Lliga catalana, 11-09-25) Lliga Catalana BAR 4 1 IHC Alineaciones Barça Sergi Fernández, Ignacio Alabart, Ferran Font, Xavi Barroso, Marc Grau -cinco inicial - Pablo Álvarez, Sergi Llorca, Sergi Aragonés y Eloi Cervera. Igualada Arnau Martínez, Matías Pascual, Joan Ruano, Joel Roma, Roger Bars - cinco inicial - Ferran Busquets, Biel Llanes, Marc González, Guillem Llorens y Marc Carol.

El duelo se puso pronto de cara para los intereses azulgranas con un azul a Joel Roma que dejaba al igualada con un hombre menos. La superioridad la aprovechó el Barça para abrir la cuenta con una diana de Marc Grau. Con Sergi Fernández erigiéndose protagonista bajo palos, el Barça tuvo que esperar varios minutos para ampliar el marcador pese a contar con varias ocasiones claras desde los stick de Aragonès, Llorca o Alabart.

Era Barroso el que conseguía el segundo de penalti, ya en el tramo final de la primera mitad, aunque aún había tiempo para un gol más antes del descanso. Alabart, llegando por detrás desde la derecha batía la portería de Arnau Martínez para poner el 3-0 en el luminoso.

Contemporizar el partido

Tras el paso por vestuarios el conjunto de Ricardo Ares volvió a pista con el objetivo de ampliar la distancia y después de un par de aproximaciones de peligro del Barça llegó la primera ocasión del Igualada con un penalti provocado por Sergi Aragonès sobre Marc Carol. Una opción que el capitán Roger Bars no pudo transformar con un disparo directo que pegó en el palo ni tampoco en segunda instancia, con parada del guardameta azulgrana. Lo que si llegaba era el tanto azulgrana tras una jugada individual de Alabart.

Casi a renglón seguido llegaba la décima falta azulgrana que provocaba la falta directa que esta vez sí, transformaba Marc González para recortar distancias. También tuvo su oportunidad de falta directa con la décima del Igualada a diez para el final. Fue Ferran Font en encargado del lanzamiento pero no pudo superar a Arnau Martínez con un disparo bajo.

Matías Pascual tuvo el segundo del Igualada con un remate a la media vuelta que no cogió desprevenido a un Sergi Fernández que evitó la diana. A partir de ese momento el Barça se dedicó a mantener el resultado sin tomar riesgos innecesarios, pese a jugar con uno más el último minuto y medio tras la azul a Joel Roma.

El próximo domingo 14 de septiembre, el Barça se medirá al Calafell (12.15 hores) en este Pavelló Onze de Setembre en busca del primer título de la temporada.