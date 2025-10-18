El Barça rompe el invicto del líder Reus Deportiu en un 'Clásico' vibrante

El Barça acabó con la racha de cuatro victorias seguidas del líder Reus Deportiu Brasilia y se impuso por 2-4 en un duelo muy disputado, pese a la baja de Marc Grau y a que el 'enmascarado' Pablo Álvarez jugó muy poco. Los locales merecieron más en una muestra de que el 'Clásico' que abrirá la Champions en tierras reusenses será muy caliente.

Reus Deportiu Brasilia - Barça (hockey patines, OK Liga), 18/10/2025 OK LIGA REU 2 2 BAR Alineaciones REUS DEPORTIU BRASILIA, 2 (1+1): Càndid Ballart (p.), Joan Salvat (1), Marc Julià (1), Martí Casas, Ferran Casas -cinco inicial-, Maxi Oruste, Pol Martínez y Guillem Jansà. BARÇA, 4 (2+2): Carles Grau (p.), Ignacio Alabart, Xavi Barroso (1, p.), Ferran Font, Sergi Aragonès (1) -cinco inicial-, Sergi Llorca (1), Eloi Cervera y Pablo Álvarez (1).

En un ambiente espectacular en el Palau d'Esports de Reus que debería servir de lección para el barcelonismo, el equipo azulgrana silenció las gradas a los 20 segundos con el 0-1 que anotó Sergi Aragonès a pase de Ferran Font tras un rechace de Càndid Ballart. Ese tanto dio paso a una larga fase de dominio local.

Carles Grau brilló a disparos de Joan Salvat en el 5' y de Maxi Oruste en el 9'. Pese a una buena llegada del joven Eloi Cervera, el Reus apretaba y Ricard Ares pidió su segundo tiempo muerto. Martí Casas y Ferran Font tuvieron opciones antes del 0-2, obra de Pablo Álvarez con fortuna (la bola fue a la pared y Ballart no la vio... En esencia, un autogol.

El cuadro azulgrana pudo sacar petróleo del ligero desconcierto local de un cuadro local que había hecho méritos para empatar y se veía dos goles abajo. Sin embargo, Sergi Llorca se internó y envió un misil al larguero, mientras que unos segundos después un misil de Marc Julià en el 23' supuso el 1-2 con el que se llegó al descanso.

Sergi Aragonès completó un notable encuentro / FCB

La segunda parte empezó con un remate de Oruste al hierro en el 29' y un disparo alto de Alabart en el 36' tras bastantes minutos tácticos y sin llegadas claras. Los árbitros se equivocaron al señalar un penalti de Pol Martínez a Eloi Cervera en el 36', aunque lo que se escuchó en el Palau d'Esports no es de recibo y en el fútbol sería perseguido.

No es penalti, ya que el contacto no fue suficiente, pero eso no debería validar ni el '¡Puta Barça¡' que se repitió varias veces ni el '¡No sortireu' (no saldréis) dirigido a los colegiados. Esos cánticos suenan ya a añejo y a épocas pasadas. Xavi Barroso no falló y firmó el 1-3, un resultado que no reflejaba lo que se estaba viendo.

Joan Salvat aprovechó un despeje de Grau para firmar el 2-3 en el 40' y añadir emoción, ya que el Barça estaba con nueve faltas. Llegó la décima en el 45' en la acción clave del partido, ya que el talentoso Martí Casas no pudo con el meta blaugrana. Al final, Sergi Llorca hizo el 2-4 al aprovechar un pase de Aragonès, otra vez con la ayuda de la valla.

Con esta victoria, el Barça escala a la tercera posición con nueve puntos en cuatro partidos. El Deportivo Liceo, 'verdugo' azulgrana en la pasada jornada en el Palau, venció con apuros al Calafell en Riazor (3-2) y son líderes con 13 puntos por los 12 de los rojinegros (ambos con cinco encuentros disputados).