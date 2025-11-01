El Barça resucita y roza la remontada a pelota parada

¡Qué espectáculo este sábado en el Oliveras de la Riva! El Barça resurgió para arrancar un empate (4-4) en la pista del CP Voltregà Movento Stern cuando peor estaban las cosas, con 1-4 en contra a 13 minutos del final y con el técnico Ricard Ares expulsado por tarjeta roja directa.

CP Voltregà Movento Stern - Barça (hockey patines, OK Liga), 01/11/2025 OK LIGA VOL 4 4 BAR Alineaciones CP VOLTREGÀ MOVENTO STERN, 4 (1+3): Uri Codony (p.), Eric Vargas, Aleix Molas, Gerard Teixidó, Àlex Rodríguez (2) -cinco inicial-, Miquel Estrada (p.s.), Jordi Burgaya y Arnau Canal (2, 1 p.). BARÇA, 4 (1+3): Carles Grau (p.), Ignacio Alabart, Xavi Barroso (2, 2p.), Ferran Font (2), Sergi Aragonès -cinco inicial-, Sergi Llorca, Eloi Cervera y Pablo Álvarez.

Este empate permite a los azulgranas reforzar un liderato que podrían perder este domingo. Con siete partidos disputados, los barcelonistas suman 16 puntos y aventajan en dos al Deportivo Liceo, que visita a un Igualada Rigat que es tercero con 13. También llegaría a los 16 el Reus Deportiu Brasilia si gana en su pista al Sant Just.

Fue un partido accidentado y con mucha polémica, sobre todo en una segunda parte llena de idas y vueltas. El saque inicial lo realizó el retirado Sergi Panadero, jugador formado en el club de Sant Hipólit y leyenda del FC Barcelona con un total de 68 títulos (ocho Copas de Europa), por detrás tan solo del 'Pulpo' Aitor Egurrola (78).

No había acabado el segundo minuto cuando Àlex Rodríguez firmó el 1-0 y dio inicio a un notable dominio visitante, con llegadas peligrosas en los sticks de Sergi Aragonès, Xavi Barroso y Sergi Llorca. El equipo que dirige Ferran López se estiraba con peligro y tuvo dos grandes oportunidades para ampliar su renta a bola parada.

Àlex Rodríguez no pudo con Carles Grau en un penalti en el 14' y Jordi Burgaya tampoco en una falta directa en el 16'. No perdonó el Barça y Ferran Font aprovechó un pase mágico de Ignacio Alabart para establecer el 1-1 en el 19'. Antes del descanso, azul al ex del Sporting y paradón de Grau en la directa a Gerard Teixidò.

El Voltregà volvió lanzado y Arnau Canal hizo dos tantos que derivaron en el 3-1 en el 30'. No había pasado un minuto y, tras un disparo al hierro de Font, Àlex Rodríguez se apuntó el 'doblete' con el 4-1. Para culminar el caos, los árbitros anularon un gol a Pablo Álvarez y Ricard Ares fue expulsado. Y el argentino recibió un bolazo en su maltrecha nariz.

¿Estaba muerto el Barça? Nada más lejos de la realidad... y eso que no estaban ni el lesionado Marc Grau ni 'Pablito' Álvarez. Ambos de penalti, Xavi Barroso hizo el 4-2 en el 42' tras una roja al meta Codony (lo suplió Estrada) y el 4-3 por un arribo a Alabart. Y Font hizo el definitivo 4-4 en el 43'.

Antes del final, Àlex Rodríguez no marcó la directa por la décima falta visitante y el Barça tampoco aprovechó los dos minutos de superioridad por la azul que vio Arnau Canal a 2:13 del final. 4-4 y tablas a cinco días del debut azulgrana en una nueva edición de la WSE Champions League tras la decepcionante actuación en el curso pasado.